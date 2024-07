Hosting WordPress da 2,99 €/mese: tanti vantaggi con Hostinger

La scelta del piano di hosting per WordPress è ora più semplice: sfruttando l’offerta di Hostinger, disponibile solo per un periodo di tempo limitato, è possibile, infatti, ridurre il costo fino a 2,99 euro al mese, ottenendo fino al 75% di sconto.

Hostinger mette a disposizione diversi piani tra cui scegliere per trovare il giusto equilibrio tra costi e contenuti del servizio offerto. Le promo prevedono un abbonamento da 48 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito di Hostinger tramite il box qui di sotto.

Hosting WordPress: perché scegliere Hostinger conviene

Hostinger è il punto di riferimento del mercato per chi cerca un servizio di hosting per WordPress che sia completo, conveniente e personalizzabile. Il provider, infatti, mette a disposizione diversi piani tra cui scegliere quello più adatto alle proprie necessità. È possibile puntare su:

Premium al costo di 2,99 euro al mese (per un massimo di 10 siti web)

al costo di (per un massimo di 10 siti web) Business al costo di 3,99 euro al mese (per un massimo di 20 siti)

al costo di (per un massimo di 20 siti) Cloud Startup al costo di 7,99 euro al mese (per un massimo di 100 siti)

Su tutti i piani, i costi si riferiscono all’abbonamento di 48 mesi con 3 mesi gratuiti. Tutte le versioni del piano di hosting proposto da Hostinger prevedono un dominio gratuito, la migrazione automatica del sito gratis, gli aggiornamenti automatici di WordPress e un traffico illimitato.

Ci sono anche i backup automatici (settimanali, giornalieri e on-demand) in base al piano scelto. Si tratta, quindi, di un’offerta completa e personalizzabile, con tanti vantaggi da sfruttare per trovare il piano di hosting giusto da utilizzare in base alle proprie necessità. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto e attivare il piano desiderato. L’attivazione è immediata e consente di sfruttare subito i vantaggi del servizio.