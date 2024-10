Hosting WordPress: da Hostinger sono arrivati gli sconti Black Friday

L’ultima settimana di ottobre in casa Hostinger, nota azienda di web hosting, coincide con l’arrivo degli sconti Black Friday. Con la nuova promozione in corso i nuovi utenti possono beneficiare di uno sconto fino al 79% sui piani hosting WordPress, con prezzi a partire da 2,49 euro al mese, tre mesi extra di servizio in regalo e garanzia di rimborso di 30 giorni.

Tra i principali punti di forza di Hostinger si annoverano il dominio e la migrazione del sito gratuiti, l’implementazione dell’intelligenza artificiale per ottimizzare la pubblicazione di nuovi articoli, e un’assistenza attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Fino al 79% di sconto sull’hosting WordPress di Hostinger

Il prezzo più conveniente lo offre il piano Premium, che include un dominio gratuito del valore di 9,99 euro, il servizio di migrazione del sito web, il protocollo SSL illimitato e fino a 100 indirizzi e-mail gratuiti. A tutto questo si aggiungono anche i backup settimanali, la scansione di eventuali vulnerabilità WordPress e gli aggiornamenti automatici del CMS.

Un altro fiore all’occhiello dei piani hosting WordPress di Hostinger è l’utilizzo dei web server Litespeed, che migliorano in modo significativo i tempi di caricamento delle pagine web del sito. D’altronde la velocità è uno dei punti essenziali per qualsiasi sito, al fine di ottenere una migliore esperienza utente, tassi di conversione più alti e una posizione migliore nella SERP dei motori di ricerca.

Un ulteriore elemento di forza è la natura gestita dell’hosting, grazie alla quale gli utenti possono concentrarsi unicamente sulla produzione degli articoli. Gli aggiornamenti automatici di WordPress mantengono il sito al sicuro e i backup settimanali proteggono i dati in esso conservati.

Gli sconti Black Friday sui piani WordPress di Hostinger sono disponibili su questa pagina del sito ufficiale.