 Hosting WordPress di Aruba a 14,90€ invece di 79€, con AI integrata
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Hosting WordPress di Aruba a 14,90€ invece di 79€, con AI integrata

Aruba proprone il suo hosting con WordPress incluso già installato al costo di 14,90€ al mese invece di 79€ per il primo anno di utilizzo.
Hosting WordPress di Aruba a 14,90€ invece di 79€, con AI integrata
Informatica Cloud & Hosting
Aruba proprone il suo hosting con WordPress incluso già installato al costo di 14,90€ al mese invece di 79€ per il primo anno di utilizzo.

Chi sta pianificando la creazione di un sito WordPress può valutare la nuova proposta di Aruba, studiata per offrire un ambiente di lavoro immediatamente operativo. Il piano dedicato è disponibile a 14,90 euro + IVA per il primo anno anziché 79 euro e include un sistema basato su intelligenza artificiale che costruisce un sito funzionante in tempi rapidissimi.

Una soluzione utile sia per chi parte da zero sia per chi ha bisogno di un avvio veloce, con prestazioni elevate e strumenti dedicati alla sicurezza. Andiamo a scoprire più nel dettaglio la proposta di Aruba.

Vai all’offerta di Aruba

Tutte le caratteristiche dell’Hosting WordPress Aruba

Il pacchetto di Aruba punta su due aspetti in particolare: la semplicità e l’elevato grado di personalizzazione. WordPress è già installato, con accesso diretto a migliaia di temi e plugin che consentono di modellare il sito secondo preferenze estetiche o esigenze professionali. Il certificato SSL DV integrato consente la navigazione protetta tramite HTTPS, mentre i Data Center certificati di Aruba effettuano controlli quotidiani per tutelare le informazioni archiviate.

Il modulo di intelligenza artificiale è uno degli aspetti più innovativi del servizio. Durante la configurazione iniziale l’utente indica gli obiettivi del progetto, il tono comunicativo e la tipologia di contenuti. L’AI costruisce automaticamente la struttura del sito, già pronta per la pubblicazione, lasciando poi la possibilità di intervenire in autonomia o sfruttare l’AI Page Builder per creare sezioni aggiuntive con layout pensati per blog, portfolio, attività professionali o siti aziendali.

Il piano include anche dominio, spazio web e traffico illimitato, backup giornalieri e caselle email IMAP con sistemi antispam e antivirus. La velocità del sito beneficia delle tecnologie HTTP/2, HTTP/3 e HiSpeed Cache, che ottimizzano il caricamento delle pagine in presenza di contenuti pesanti o grandi volumi di traffico.

La promozione è attivabile direttamente dalsito ufficiale di Aruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Hostinger continua con i suoi sconti: -80% su hosting + website builder

Hostinger continua con i suoi sconti: -80% su hosting + website builder
A Natale regala il cloud a vita: con pCloud sconti fino a 700€

A Natale regala il cloud a vita: con pCloud sconti fino a 700€
Hosting professionale a 0 € per un anno: l’offerta Plus di IONOS

Hosting professionale a 0 € per un anno: l’offerta Plus di IONOS
Hostinger Cyber Week 2025: crea il tuo sito professionale a soli 1,95€

Hostinger Cyber Week 2025: crea il tuo sito professionale a soli 1,95€
Hostinger continua con i suoi sconti: -80% su hosting + website builder

Hostinger continua con i suoi sconti: -80% su hosting + website builder
A Natale regala il cloud a vita: con pCloud sconti fino a 700€

A Natale regala il cloud a vita: con pCloud sconti fino a 700€
Hosting professionale a 0 € per un anno: l’offerta Plus di IONOS

Hosting professionale a 0 € per un anno: l’offerta Plus di IONOS
Hostinger Cyber Week 2025: crea il tuo sito professionale a soli 1,95€

Hostinger Cyber Week 2025: crea il tuo sito professionale a soli 1,95€
Edoardo D'amato
Pubblicato il
10 dic 2025
Link copiato negli appunti