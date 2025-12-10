Hosting WordPress di Aruba a 14,90€ invece di 79€, con AI integrata

Chi sta pianificando la creazione di un sito WordPress può valutare la nuova proposta di Aruba, studiata per offrire un ambiente di lavoro immediatamente operativo. Il piano dedicato è disponibile a 14,90 euro + IVA per il primo anno anziché 79 euro e include un sistema basato su intelligenza artificiale che costruisce un sito funzionante in tempi rapidissimi.

Una soluzione utile sia per chi parte da zero sia per chi ha bisogno di un avvio veloce, con prestazioni elevate e strumenti dedicati alla sicurezza. Andiamo a scoprire più nel dettaglio la proposta di Aruba.

Tutte le caratteristiche dell’Hosting WordPress Aruba

Il pacchetto di Aruba punta su due aspetti in particolare: la semplicità e l’elevato grado di personalizzazione. WordPress è già installato, con accesso diretto a migliaia di temi e plugin che consentono di modellare il sito secondo preferenze estetiche o esigenze professionali. Il certificato SSL DV integrato consente la navigazione protetta tramite HTTPS, mentre i Data Center certificati di Aruba effettuano controlli quotidiani per tutelare le informazioni archiviate.

Il modulo di intelligenza artificiale è uno degli aspetti più innovativi del servizio. Durante la configurazione iniziale l’utente indica gli obiettivi del progetto, il tono comunicativo e la tipologia di contenuti. L’AI costruisce automaticamente la struttura del sito, già pronta per la pubblicazione, lasciando poi la possibilità di intervenire in autonomia o sfruttare l’AI Page Builder per creare sezioni aggiuntive con layout pensati per blog, portfolio, attività professionali o siti aziendali.

Il piano include anche dominio, spazio web e traffico illimitato, backup giornalieri e caselle email IMAP con sistemi antispam e antivirus. La velocità del sito beneficia delle tecnologie HTTP/2, HTTP/3 e HiSpeed Cache, che ottimizzano il caricamento delle pagine in presenza di contenuti pesanti o grandi volumi di traffico.

La promozione è attivabile direttamente dalsito ufficiale di Aruba.