Hosting WordPress gestito: 80% di sconto sui piani Siteground

La diffusione di WordPress è enorme: si tratta, al giorno d’oggi, della piattaforma più comunemente utilizzata per realizzare e gestire siti Web.

Le chiavi di questo successo sono molteplici, con la flessibilità di certo tra le primissime posizioni, così come le prestazioni, i tanti temi grafici e gli ancora più numerosi plugin.

Di fatto, WordPress rappresenta un ecosistema vivo, caratterizzato da migliaia e migliaia di persone che frequentano le svariate community dedicate a tale CMS.

Eppure, prima di aprire un sito utilizzando questo servizio, è indispensabile farsi una domanda: sto scegliendo l’hosting giusto per questa piattaforma?

WordPress infatti, ha alcune necessità particolari (come la presenza di database Mysql) che non tutti i piani dei provider forniscono. Specifiche tecniche di livello troppo basso poi, possono avere un impatto devastante sulle performance.

Il tutto, senza tenere conto della sicurezza: a prescindere dal CMS utilizzato infatti, questa deve sempre e comunque risultare una priorità assoluta.

Sotto tutti questi punti di vista, Siteground offre piani specializzati, ideali per operare con WordPress tanto a livello amatoriale quanto come professionisti.

Hosting WordPress gestito: le 3 opzioni proposte da Siteground

Siteground è una realtà ormai nota a livello mondiale, considerata come una delle migliori alternative nel contesto degli hosting WordPress (e non solo). Per questa nicchia di mercato infatti, offre tre diverse opzioni.

Per chi si vuole aprire un blog personale o un sito mono-pagina, la sottoscrizione StartUp appare piuttosto azzeccata. Questa offre:

dominio gratis

10 GB di spazio web

strumento per l’ installazione facilitata di WordPress

strumento per la migrazione di un sito WordPress

il sistema per automatizzare gli aggiornamenti del sito

backup giornaliero

CDN gratis

SSL gratis

account email gratis

database MySQL illimitati

Il tutto per un costo, IVA esclusa e con lo sconto dell’80%, di appena 2,49 euro al mese (IVA esclusa).

Con l’abbonamento GrowBig, è possibile avere a disposizione un hosting adatto a chi intende avere diverse migliaia di visite al mese.

Il pacchetto in questione include 20 GB (il doppio rispetto a StartUp), il codice PHP più veloce del 30% e una funziona staging specificatamente ideata per modificare il sito WordPress in tutta comodità.

E il costo? Grazie alla suddetta percentuale di sconto, è possibile ottenere GrowBig per appena 4,59 euro al mese (più IVA).

Infine, per i professionisti e chi intende adottare un hosting per E-commerce, è bene citare GoGeek. Questo include:

gestione del sito in white-label

DNS privato gratuito

assistenza prioritaria avanzata

ulteriori risorse

Il tutto per un costo di appena 6,99 euro al mese (IVA esclusa).

