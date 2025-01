Hosting WordPress Gestito e AI: le incredibili potenzialità dell’hosting di Aruba

L’offerta di Aruba Hosting unisce tutti i vantaggi di un Hosting WordPress Gestito con quelli messi a disposizione dagli strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Una soluzione ideale per avere tutto sempre sotto controllo e perfettamente funzionante con il massimo delle prestazioni. Scopri i piani Hosting WordPress Gestito di Aruba a partire da 14,90€.

Cosa prevede l’offerta

Tutti i piani Hosting WordPress Gestito di Aruba prevedono gli aggiornamenti automatici verificati, i backup ogni 4 ore, i controlli di sicurezza e l’ambiente di staging per provare le modifiche prima di metterle online. Inoltre includono:

1 dominio sempre incluso

1 DB MySql con Backup

Aggiornamenti automatici verificati

AI Assistant

HiSpeed Cache

Ambiente di staging

Trasferimento sito gratuito

Assistenza clienti 24/7

Inoltre a seconda del piano c’è la possibilità di ottenere 5 caselle e-mail da 1 GB (Hosting WordPress Gestito Smart) e caselle e-mail illimitate da 1 GB (Hosting WordPress Gestito Premium e Hosting WordPress Gestito Top). Il piano Premium aggiunge anche l’SSH, 10 Gigamail da 5 GB e 5 caselle PEC su dominio, mentre il piano Top 20 Gigamail da 5 GB, 10 caselle PEC su dominio e la Business Mail.

In più con l’integrazione dell’intelligenza artificiale si ha accesso a una serie di strumenti molto performanti. Dall’AI site launcher (per sviluppare il sito inserendo lo stile, il tono di voce e gli obiettivi da raggiungere) all’AI page builder (per generare pagine uniche e personalizzate) passando per l’AI helper (per ricevere indicazioni per migliorare le prestazioni del sito) e l’AI content generator (per creare testi e immagini per le pagine web).

Un’offerta davvero completa e competitiva per sviluppare e gestire al meglio ogni sito web, anche considerando il livello di sicurezza garantito e gli sconti previsti da Aruba. Il piano Hosting WordPress Gestito, infatti, è in offerta a partire da 14,90€, mentre il piano Hosting WordPress Gestito Premium è a partire da 39,90€ e il piano Hosting WordPress Gestito Top a partire da 79,90€.