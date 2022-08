Hosting WordPress gestito? Siteground è in offerta

Quando si crea un sito web da zero, sono due i passaggi principali da prendere in considerazione: una piattaforma dove gestire tutto ciò che riguarda la creazione e la distribuzione dei contenuti e un servizio hosting che lo renda accessibile dalla rete Internet.

Nel primo caso, la piattaforma più utilizzata è WordPress, software gratuito e open-source che si distingue non solo per sicurezza e prestazioni, ma anche per il lato della personalizzazione con diversi plugin disponibili. E per quanto riguarda l’hosting? Sappi che esiste un servizio consigliato dallo stesso WordPress: parliamo di Siteground, piattaforma di hosting gestito e tuttora utilizzata dai proprietari di quasi tre milioni di domini.

Cosa include Siteground?

Siteground offre un ampio ventaglio di strumenti, servizi e funzionalità rivolti al webmaster. Tra i più interessanti segnaliamo SSL gratuiti e backup giornalieri, servizio e-mail, toolkit per sviluppatori e anche strumenti di collaborazione. Le prestazioni elevate sono garantite grazie alla gestione automatica di sicurezza e aggiornamenti.

È l’hosting perfetto sia per chi deve aprire un sito web ex novo grazie a WordPress Starter – un kit che permette di ottenere WordPress installato automaticamente nell’account con tutti i plugin desiderati – sia per coloro che vorrebbero trasferirne uno già esistente. In questo secondo caso è disponibile un plugin migrator gratuito in grado di trasferire in tutta sicurezza i contenuti mantenendo la configurazione invariata.

Grazie alla promozione in corso è possibile risparmiare l’80% di sconto su tutti i piani hosting per WordPress, accedendo direttamente tramite questo link. Il più economico è il piano StartUp, in offerta a 2,49 euro al mese: è particolarmente adatto per chi è alle prime armi. Il piano include un sito web, 10 GB di spazio web e 10 mila visite mensili, dominio gratis, SSL gratuito, CDN gratis ed e-mail gratis.

Il più venduto è invece GrowBig, a 4,59 euro al mese: include siti web illimitati, 20 GB, 100 mila visite mensili, dominio gratis, SSL gratuito, CDN ed e-mail gratis, PHP più veloce del 30%. infine c’è GoGeek, 6,99 euro al mese, ottimo per professionisti o e-commerce. Tra i servizi troviamo anche gestione del sito in white-label, DNS privato gratuito, più risorse e assistenza prioritaria avanzata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.