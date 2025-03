Hosting WordPress in offerta con i Saldi di Primavera Hostinger

I piani hosting WordPress di Hostinger sono in offerta a partire da 2,49 euro al mese grazie alla nuova promozione Saldi di Primavera. L’iniziativa in corso sul sito ufficiale della nota azienda di web hosting lituana prevede inoltre due mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

I piani hosting per WordPress di Hostinger includono tutta una serie di funzionalità utili per lanciare nel migliore dei modi la propria attività: dominio e migrazione del sito sono gratuiti, così come il website builder proprietario con funzionalità AI, insieme all’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, e la manutenzione interamente gestita per il CMS WordPress.

Hosting WordPress di Hostinger in offerta

Il piano hosting per siti WordPress più economico di Hostinger è in offerta a 2,49 euro al mese per quattro anni, con due mesi extra in regalo. Al termine del periodo promozionale della durata di 48 mesi, il piano Premium si rinnoverà al prezzo di 5,99 euro al mese.

Una delle caratteristiche chiave delle soluzioni hosting di Hostinger sono i tempi di caricamento più rapidi delle pagine del sito, che si traducono in una migliore esperienza utente e in una migliore ottimizzazione per i motori di ricerca. Tutto questo porta ad avere anche tassi di conversione più alti, per un sensibile aumento dei guadagni.

Un’altra funzionalità chiave è l’hosting gestito per WordPress. I titolari del piano hosting di Hostinger possono infatti contare su aggiornamenti automatici smart di WordPress per mantenere il sito sempre al sicuro, backup automatici per la protezione dei loro dati, e un utile strumento di staging per apportare modifiche al sito web in completa sicurezza.

Tornando all’offerta iniziale, con i Saldi di Primavera dell’azienda di web hosting Hostinger è possibile attivare un piano hosting WordPress competitivo a soli 2,49 euro al mese per 48 mesi.