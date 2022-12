Hosting WordPress ottimizzato con prova gratis: l'offerta da non perdere

Vuoi regalarti per Natale un nuovo piano WordPress ottimizzato con velocità, performance e sicurezza al tuo servizio? Non possiamo che consigliarti di approfittare dell’offerta di Keliweb.it, che con il suo pacchetto ti permette di avere tutto quello che ti serve per iniziare il tuo progetto, con uno sconto del 40% sul prezzo di listino.

Piano Hosting WordPress ottimizzato con dominio incluso: l’offerta Keliweb

Pagando soltanto 23.94 euro + IVA all’anno, invece di 39,90 euro, puoi acquistare subito il pacchetto WP Start che include:

Dominio Gratis

2 vCore CPU

10 GB di spazio web su dischi SSD

2 GB di RAM

1 sito Web

Tool Migrazione gratuito

10 caselle di posta

3 database

Pannello cPanel

Certificato SSL e HTTP/2

Supporto MultiPHP

Backup

Garanzia Soddisfatto o Rimborsato

Con la soluzione offerta da Keliweb hai tutto quello che ti serve per iniziare a costruire il tuo progetto basato su WordPress, uno dei CMS più famosi e utilizzati della rete, con tanto di tool gratuito incluso che ti permette di trasferire facilmente e in autonomia sito, caselle email, database e file ospitati su un vecchio provider di hosting.

Oltre a questo, hai il supporto garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno in italiano e inglese, continuità di servizio e SLA annuale del 99,9% per un hosting veloce e performance. Keliweb è la scelta giusta: non ti rimane che iniziare a scoprire tutte le sue offerte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.