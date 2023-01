Hosting Wordpress scontato fino al 76% con Siteground

Grandissima occasione da SiteGround per avere un piano hosting WordPress a prezzi fortemente scontati. Le tre proposte dell’azienda specializzata nel settore includono sconti che possono arrivare fino al 76% con tanto di dominio gratis e trasferimento di un sito esistente già incluso nel prezzo.

Scegliendo SiteGround puoi contare su un servizio di hosting WordPress completo per ogni tipo di esigenza con installazione immediata, trasferimento veloce di sito ed email, sicurezza e aggiornamenti gestiti e prestazioni ad altissima velocità.

Perché scegliere SiteGround per il tuo sito web WordPress

SiteGround è una delle soluzioni più apprezzate dagli utenti che costruiscono il loro nuovo sito web su WordPress. Questo perché è dotata di tutti gli strumenti utili per una gestione facile, veloce e completa di tutto ciò che serve per rendere il portale efficiente e sicuro.

Il piano più venduto, che puoi avere oggi al 76% di sconto, ti consente di avere siti web illimitati, 20 GB di spazio web, 100.000 visite mensili, trasferimento dati senza limiti, dominio gratuito, installazione WordPress inclusa e tutta una serie di servizi che comprendono SSL, aggiornamenti, CDN, email, eCommerce e molto altro ancora.

Il piano più avanzato include tutto questo con ben 40GB di spazio web e 400.000 visite mensili, compreso un DNS privato gratuito, il più alto livello di risorse e un’assistenza prioritaria avanzata.

Quel che conta, comunque, è che SiteGround ti assicurerà sempre il meglio per le tue specifiche esigenze. Non ti rimane che scegliere il piano che più si adatta e approfittare subito degli sconti a tempo limitato per pagare il tuo nuovo piano hosting WordPress a prezzi veramente assurdi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.