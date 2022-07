Hosting WordPress: Serverplan offre piani per qualunque esigenza

WordPress è ormai considerato come il CMS per eccellenza.

Fattori come la varietà di temi grafici e plugin, la facilità di utilizzo e la vasta community su cui può contare, figurano senza ombra di dubbio tra i principali motivi del suo travolgente successo.

Non va però dimenticato che un sito realizzato con WordPress necessità anche di fondamenta solide per rendere al meglio: in tal senso, come è facile intuire, non tutti gli hosting sono uguali.

Affinché questo CMS renda al meglio necessità infatti di un server performante nonché adeguatamente protetto dai tanti pericoli del Web. Oltre a tutto ciò poi, chi non ha un budget elevato a disposizione deve comunque fare i conti anche con i relativi costi.

Quando si parla di hosting WordPress, scegliere un’opzione di livello come quelle offerte da Serverplan è, senza ombra di dubbio, una scelta azzeccata.

Hosting WordPress? Dal blog personale al più vasto E-commerce: Serverplan ha piani per tutti gli utilizzi

Serverplan è un’azienda che opera nel settore hosting da anni, fornendo servizi di qualità a prezzi alquanto contenuti.

Per quanto concerne l’ambito Hosting WordPress, sono quattro le principali proposte di questo provider:

STARTKIT WORDPRESS

STARTUP WORDPRESS

ENTERPRISE WORDPRESS

ENTERPRISE PLUS WORDPRESS

Con il primo piano, ovvero STARTKIT WORDPRESS, viene proposta una soluzione ideale per piccoli progetti appena nati o blog personali. Di fatto, nel contesto amatoriale, questa soluzione include tutto quello che può servire per avviare un sito Web spendendo poco (si parla di appena 24 euro IVA all’anno).

La seconda sottoscrizione, STARTUP WORDPRESS, è quella proposta per siti Web in rampa di lancio, siti vetrina e progetti di modeste dimensioni. Questo offre:

1 dominio gratis

20 GB di spazio SSD

50 account email

traffico illimitato

20 db Mysql su SSD

pannello di controllo cPanel

backup giornaliero automatico

migrazione gratuita con tool

con tool WordPress preinstallato

aggiornamenti automatici WordPress

cache preinstallata

servizio staging con 1 clic.

Il tutto per un costo complessivo di 69 euro più IVA all’anno.

Segue il piano ENTERPRISE WORDPRESS, con l’aggiunta di specifiche tecniche maggiori (100 GB di spazio SSD, 100 account email e 100 db Mysql).

A tutto questo si affianca anche un sistema di aggiornamento plugin e temi semplificato, e la possibilità di generare backup a piacimento, con un semplice clic. Costo? 129 euro ( IVA) all’anno.

Infine, citiamo ENTERPRISE WORDPRESS PLUS, una soluzione ideale per grandi E-commerce e siti aziendali, in virtù di ulteriori risorse aggiuntive come 200 GB di spazio SSD e 150 db Mysql. In questo caso, il prezzo è di 210 euro (più IVA) all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.