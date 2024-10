Hosting WordPress sicuro e veloce per il tuo sito web con Hostinger

Un piano hosting WordPress sicuro e veloce è alla base del successo di un qualsiasi sito web, sia esso un blog, un e-commerce o un sito di notizie. A questo proposito, segnaliamo l’offerta lanciata da Hostinger, uno dei punti di riferimento nel settore: fino al 75% di sconto sul piano Premium, con prezzo a partire da 2,99 euro al mese per 48 mesi più 3 mesi extra gratis.

La promozione attuale di Hostinger include un dominio gratuito del valore di 9,99 euro, uno spazio di archiviazione da 100 GB (memoria SSD), 100 sito web, 25.000 visite mensili, aggiornamenti e backup automatici, nonché e-mail e protocollo SSL gratis.

Piano hosting WordPress di Hostinger in offerta a 2,99 euro al mese

La soluzione hosting WordPress di Hostinger consente di migliorare i tempi di caricamento delle pagine del sito in maniera drastica, favorendo così non soltanto una migliore esperienza utente, ma anche una crescita nella SERP e tassi di conversione più alti. Alla base di tutto c’è l’utilizzo dei web server LiteSpeed del plugin LSCWP Cache.

A questi si aggiungono poi la CDN proprietaria di Hostinger, l’abilitazione della cache degli oggetti e l’adozione dei protocolli IPv6 e HTTP/3. Hostinger CDN permette di aumentare il punteggio di velocità di qualsiasi sito fino al 40%, dall’altra parte l’abilitazione della cache degli oggetti riduce i tempi di risposta fino a tre volte. Infine, l’utilizzo di IPv6 e HTTP/3 fornisce un trasferimento dei dati più veloce e una bassa latenza.

L’offerta in corso si rivolge in particolare a chi è alle prime esperienze con WordPress. Questo perché include gli aggiornamenti automatici della piattaforma, così come i backup per la protezione dei propri dati.

Il piano Hosting WordPress Premium di Hostinger è in offerta a partire da 2,99 euro al mese per ordini di 48 mesi. In più, si può beneficiare di ulteriori 3 mesi di servizio in regalo.