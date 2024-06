Hosting WordPress veloce con dominio gratuito a meno di 3 euro al mese

Un hosting WordPress veloce, con dominio e servizio di trasferimento gratuiti a 2,99 euro al mese: questa l’offerta di Hostinger, tra le migliori soluzioni hosting per un sito web, grazie al 75% di sconto sul piano Premium.

La promozione in corso include anche tre mesi extra gratis, traffico illimitato e temi predefiniti gratuiti per mettere online un nuovo progetto in pochi minuti. L’offerta sul piano hosting WordPress di Hostinger è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Hosting WordPress di Hostinger in offerta a 2,99 euro al mese

Il piano Premium della soluzione hosting per un sito WordPress offre numerosi servizi. Tra questi il dominio gratis (del valore di 9,99 euro), la migrazione automatica del sito gratuita, un certificato SSL gratuito illimitato, account email gratis e un backup dell’intero sito ogni settimana. Lo spazio hosting a disposizione è pari a 100 GB, spazio sufficiente per 100 siti web.

Riguardo invece alla velocità, i piani di Hostinger utilizzano LiteSpeed Cache per WordPress, grazie a cui è possibile ottenere tempi di caricamento delle pagine di gran lunga più ridotti rispetto alla concorrenza. Un sito più veloce offre un’esperienza d’uso migliore agli utenti e tassi di conversione superiori, a tutto vantaggio inoltre del posizionamento sui motori di ricerca.

Un altro punto di forza di Hostinger è la garanzia degli aggiornamenti automatici di WordPress. Si tratta di una funzionalità importante per tutti coloro che non hanno esperienza e desiderano concentrarsi soltanto sulla scrittura.

Il piano hosting WordPress proposto da Hostinger è in offerta a partire da 2,99 euro al mese con l’account Premium, per tutti gli ordini di almeno 48 mesi. La promozione in corso offre inoltre tre mesi di servizio aggiuntivi in regalo.