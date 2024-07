Hosting WordPress veloce + dominio gratuito a 2,99 euro con Hostinger

Se hai bisogno di un sito web più veloce o stai pianificando la pubblicazione di un nuovo blog, ti segnaliamo l’offerta in corso sull’hosting WordPress di Hostinger, uno dei migliori fornitori di hosting presenti in Italia. Grazie alla promozione attiva sul sito ufficiale, è possibile attivare il piano Premium a 2,99 euro al mese, per effetto del 75% sul prezzo di listino pari a 11,99 euro. In più l’offerta prevede un dominio gratis del valore di 7,99 euro e la migrazione automatico del sito gratuita.

Le caratteristiche chiave del piano hosting WordPress di Hostinger

Uno dei principali punti di forza dei piani hosting WordPress dell’azienda Hostinger è la velocità del sito web. I tempi di caricamento delle pagine sono più rapidi, grazie all’utilizzo dei web server LiteSpeed e del plugin LSCWP Cache (già incluso al momento della configurazione del sito). In più permette di abilitare la cache degli oggetti, riducendo così i tempi di risposta del sito fino a tre volte. Da segnalare poi l’utilizzo dei protocolli IPv6 e HTTP/, per una latenza più bassa e un trasferimento dei dati ancora più veloce.

Un altro elemento distintivo delle soluzioni Hostinger è la possibilità di contare su un piano completamente gestito. Questo significa che ogni utente può contare su backup e aggiornamenti automatici di WordPress, un kit di strumenti completo (controllo versione PHP, accesso SSH, integrazione Git e WP-CLI) più il tool di staging one-click per apportare modifiche al proprio sito in totale sicurezza.

Con la nuova offerta in corso, Hostinger propone il piano Premium a 2,99 euro al mese su tutti gli ordini di 48 mesi, con dominio e migrazione automatica del sito gratuiti.