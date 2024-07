Hosting WordPress veloce e 100% italiano in offerta a 19,99€

Se stai per lanciare un nuovo sito o hai scelto di sostituire il precedente piano con uno più potente, ti segnaliamo l’offerta in corso sul sito ufficiale di Aruba, punto di riferimento in Italia per le soluzioni di web hosting. Grazie alla nuova promozione, puoi attivare il piano Hosting WordPress gestito a 19,90 euro al mese per 1 anno, allo stesso presso del piano Hosting WordPress, rispetto al quale hai in più aggiornamenti e backup automatici, caselle email illimitate, più il supporto dell’intelligenza artificiale per costruire il sito.

Hosting WordPress Aruba in offerta a 19,99 euro

Il piano Hosting WordPress Gestito di Aruba è la soluzione pensata per gli utenti che non hanno né le conoscenze né il tempo di dedicarsi alla gestione degli aggiornamenti e della sicurezza di WordPress. Si tratta dunque di un ottimo compromesso per chi non vuole spendere una fortuna per il proprio spazio hosting, e allo stesso tempo desidera concentrarsi soltanto sulla creazione e gestione dei contenuti del proprio sito.

Tra i suoi principali punti di forza si annovera il servizio di backup giornaliero del sito, in modo da avere sempre a disposizione l’ultima versione del proprio progetto online qualora ce ne fosse il bisogno. Altro elemento importante è l’ambiente di staging, che consente agli utenti di apportare le modifiche preventivate senza stravolgere il tema online, portando a termine il restyling soltanto quando si è sicuri.

Il piano di dodici mesi Hosting WordPress Gestito è in offerta sul sito ufficiale di Aruba al prezzo scontato di 19,99 euro invece di 79,99 euro. Qualora poi il servizio non soddisfi le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.