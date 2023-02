Hostinger: 75% di sconto per 1 anno di hosting e altri 3 mesi gratis

Altra offerta molto interessante di Hostinger per chiunque sia interessato a cambiare hosting del suo sito web o stia aprendo in questi giorni un nuovo blog. L’offerta riguarda i piani Premium e Business Web Hosting. Il primo, ideale per siti web personali, grazie allo sconto del 75% costa 2,99 euro al mese per 1 anno anziché 11,99 euro, e in più hai altri 3 mesi gratuiti. Quando rinnovi, poi, non pagherai 11,99 euro al mese bensì 5,99 euro.

Ottima anche l’offerta per il piano Business Web Hosting, ottimizzato per le piccole e medie imprese: il primo anno paghi 3,99 euro al mese anziché 15,99 euro, e quando rinnovi dopo altri tre mesi gratuiti spenderai 7,99 euro al mese.

L’offerta di Hostinger: piano hosting da 2,99 euro al mese per 1 anno e altri 3 mesi gratuiti

Consigliato da WordPress, Cloudflare e LiteSpeed, Hostinger è tra i migliori servizi di hosting oggi disponibili. Il piano Premium Web Hosting, scontato per 1 anno del 75%, offre tra le altre cose 100GB di memoria SSD, SSL, dominio ed email gratis. E in più non devi nemmeno preoccuparti della velocità, grazie all’integrazione con il plugin LiteSpeed Cache per WordPress, in grado di offrire un’esperienza d’uso al top per tutti i visitatori del sito.

Per usufruire del 75% di sconto sui piani di Hostinger collegati alla pagina dedicata all’offerta, quindi fai uno scroll verso il basso, seleziona uno dei due piani tra Premium e Business Web Hosting e premi sul bottone “Aggiungi al carrello”. Nella nuova pagina che si apre scegli uno dei periodi di fatturazione disponibili (1 mese, 12 mesi, 24 mesi, 48 mesi), dopodiché registra un nuovo account Hostinger gratuitamente e seleziona il metodo di pagamento desiderato. Puoi scegliere di pagare tramite carta Visa, Discover, Mastercard e American Express, oppure PayPal, Google Play, Sofort e Coingate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.