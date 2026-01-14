Hostinger: ancora per poco tempo sconti fino all'80% per creare il tuo sito

La promozione di Hostinger è ancora un’occasione concreta per chi vuole lanciare un sito web o potenziare la propria presenza online.

L’offerta mette insieme funzionalità avanzate, con l’integrazione dell’intelligenza artificiale. I piani partono da 2,49 euro al mese grazie allo sconto dell’80% e includono tre mesi extra gratuiti. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche del servizio messo a disposizione da Hostinger.

Dal progetto al sito online in pochi minuti grazie all’AI sviluppata da Hostinger

Le opzioni Hostinger disponibili sono tre:

Premium , scontato dell’80% a 2,49 euro al mese, pensato per chi muove i primi passi online;

, scontato dell’80% a 2,49 euro al mese, pensato per chi muove i primi passi online; Business , sempre con sconto dell’80% a 2,99 euro al mese, ideale per progetti in crescita che richiedono più risorse;

, sempre con sconto dell’80% a 2,99 euro al mese, ideale per progetti in crescita che richiedono più risorse; Cloud Startup, proposto a 6,99 euro al mese con il 73% di sconto, adatto a siti con esigenze elevate di traffico e prestazioni.

Il vero valore aggiunto è il Website Builder con AI inclusa: descrivendo la propria idea, il sistema crea automaticamente struttura, testi e immagini. Successivamente, l’editor drag & drop permette di rifinire ogni dettaglio in modo semplice e intuitivo, supportato da strumenti AI aggiuntivi come il generatore di loghi e immagini.

Ogni piano comprende inoltre dominio gratuito per un anno, certificato SSL, backup settimanali, manutenzione WordPress, migrazione senza interruzioni, email marketing incluso per 12 mesi, CDN gratuita e supporto WordPress Multisite.

Con Hostinger, l’hosting diventa accessibile anche a chi non ha competenze tecniche. Tutti i piani in promozione includono una garanzia di rimborso di 30 giorni, supporto clienti attivo 24/7 e la libertà di disdire in qualsiasi momento. Per approfittare della promo in corso basta andare sul sito ufficiale del provider.