Hostinger: ancora per poco tempo sconti fino all'80% per creare il tuo sito

Se stai pensando di mettere online il tuo nuovo sito, dovresti valutare le opzioni di Hostinger. Ora puoi sfruttare sconti fino all'80%.
Se stai pensando di mettere online il tuo nuovo sito, dovresti valutare le opzioni di Hostinger. Ora puoi sfruttare sconti fino all'80%.

La promozione di Hostinger è ancora un’occasione concreta per chi vuole lanciare un sito web o potenziare la propria presenza online.

L’offerta mette insieme funzionalità avanzate, con l’integrazione dell’intelligenza artificiale. I piani partono da 2,49 euro al mese grazie allo sconto dell’80% e includono tre mesi extra gratuiti. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche del servizio messo a disposizione da Hostinger.

Dal progetto al sito online in pochi minuti grazie all’AI sviluppata da Hostinger

Le opzioni Hostinger disponibili sono tre:

  • Premium, scontato dell’80% a 2,49 euro al mese, pensato per chi muove i primi passi online;
  • Business, sempre con sconto dell’80% a 2,99 euro al mese, ideale per progetti in crescita che richiedono più risorse;
  • Cloud Startup, proposto a 6,99 euro al mese con il 73% di sconto, adatto a siti con esigenze elevate di traffico e prestazioni.

Il vero valore aggiunto è il Website Builder con AI inclusa: descrivendo la propria idea, il sistema crea automaticamente struttura, testi e immagini. Successivamente, l’editor drag & drop permette di rifinire ogni dettaglio in modo semplice e intuitivo, supportato da strumenti AI aggiuntivi come il generatore di loghi e immagini.

Ogni piano comprende inoltre dominio gratuito per un anno, certificato SSL, backup settimanali, manutenzione WordPress, migrazione senza interruzioni, email marketing incluso per 12 mesi, CDN gratuita e supporto WordPress Multisite.

Con Hostinger, l’hosting diventa accessibile anche a chi non ha competenze tecniche. Tutti i piani in promozione includono una garanzia di rimborso di 30 giorni, supporto clienti attivo 24/7 e la libertà di disdire in qualsiasi momento. Per approfittare della promo in corso basta andare sul sito ufficiale del provider.

Pubblicato il 14 gen 2026

Edoardo D'amato
Pubblicato il
14 gen 2026
