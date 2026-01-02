 Hostinger avvera i tuoi buoni propositi per il 2026: sconti fino all'80%
Promo Hostinger di Capodanno: hosting da 2,49 euro al mese, fino all'80% di sconto, 3 mesi extra e strumenti AI inclusi.
Tra i tuoi buoni propositi per l’anno nuovo c’è aprire un sito web? Hostinger può aiutarti grazie alla promo dedicata ai saldi di Capodanno. L’offerta mette al centro prezzi fortemente scontati fino all’80%, strumenti basati sull’intelligenza artificiale e piani di web hosting completi.

Fino all’80% di sconto sui piani Hostinger

Dall’idea al lancio: creare un sito è semplice e veloce

Con questa promozione, i piani di web hosting partono da 2,49 euro al mese con sconti fino all’80% e tre mesi extra inclusi. A rendere l’offerta ancora più interessante contribuiscono la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, l’assistenza clienti attiva 24/7 e la possibilità di annullare il servizio in qualsiasi momento.

Hostinger semplifica ogni fase della creazione del sito web, rendendola accessibile anche a chi non ha competenze tecniche. Grazie al Website Builder con AI, basta descrivere la propria idea per ottenere automaticamente layout, immagini e testi. L’editor drag and drop consente poi di personalizzare ogni elemento. Ottimo per e-commerce, blog, portfolio o sito aziendale.

Questi i piani Hostinger: Premium, pensato per chi muove i primi passi online, è proposto a 2,49 euro al mese con l’80% di sconto. Il piano Business, più orientato alla crescita e a progetti strutturati, scende a 2,99 euro al mese; chi ha esigenze più avanzate, il piano Cloud Startup offre fino a 20 volte più potenza grazie al cloud hosting, a 6,99 euro al mese, con 73% di sconto.

Includono inoltre dominio gratuito per un anno, il certificato SSL gratuito, i backup automatici settimanali, la manutenzione dei siti WordPress e la migrazione gratuita senza downtime. Non mancano l’email marketing gratuito per un anno, la CDN gratuita e supporto a WordPress Multisite.

Le offerte Hostinger di Capodanno combinano prezzi scontati, servizi completi e strumenti AI avanzati: approfitta dei saldi e risparmia fino all’80% sui piani hosting.

Pubblicato il 2 gen 2026

2 gen 2026
