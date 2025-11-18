Hostinger inizia il vero Black Friday: hosting WordPress professionale a 1,95 euro al mese

27Il provider Hostinger ha dato il via alla promozione Black Friday, offrendo i piani Premium e Business del servizio hosting per WordPress al prezzo più basso di tutto l’anno. L’offerta include sia il dominio che l’eventuale migrazione di un sito già esistente, una configurazione semplice e veloce, più tutti gli strumenti necessari per andare online.

Ecco subito una rapida panoramica della promo Black Friday di Hostinger per il servizio hosting WordPress valida fino al 7 dicembre 2025:

Inoltre, i lettori di Punto-Informatico.it possono beneficiare di un extra sconto del 20% in carrello aggiungendo il codice promozionale PUNTOINFO20. Il coupon, scritto tutto in maiuscolo, va riportato nell’apposito campo dedicato ai codici sconto al momento del pagamento.

Hosting per WordPress: tutto il necessario per andare online

Per le persone che vogliono aprire un blog personale oppure un e-commerce per la vendita di prodotti o servizi, lo spazio hosting per WordPress del provider internazionale Hostinger propone tutto quello di cui si ha bisogno per andare online e migliorare le prestazioni di un eventuale sito già esistente.

Performance di livello superiore garantite dall’utilizzo dei server LiteSpeed e da un sistema di caching intelligente. Sempre riguardo alle prestazioni, Hostinger consente di aumentare la velocità del sito fino al 40% tramite l’ottimizzazione automatica dei contenuti multimediali, la minimizzazione del codice e il reindirizzamento globale.

Uno dei fiori all’occhiello di Hostinger è il Website Builder con AI, tramite cui tutti – anche chi non ha conoscenze di informatica e/o programmazione – può creare un sito web professionale da zero in tre passaggi. Il primo step prevede una breve descrizione del progetto che si ha in mente, descrizione che verrà utilizzata dall’AI per realizzare la prima bozza del sito. Tale bozza potrà poi essere personalizzata a proprio piacimento nel secondo passaggio, mentre il terzo e ultimo richiede la scelta del nome da assegnare al sito e la sua pubblicazione.

Un’altra informazione importante da sottolineare è che quello di Hostinger è un servizio di hosting gestito. Ciò significa avere a disposizione backup e aggiornamenti automatici sia per proteggere i propri dati che per mantenere al sicuro il sito, oltre a poter contare su uno strumento di staging grazie al quale apportare le modifiche desiderate al sito web in sicurezza prima di renderle pubbliche.

Migrazione veloce, gratuita e illimitata

A tutto questo, infine, si aggiunge il servizio di migrazione automatica di dominio e hosting per un sito già online. Hostinger offre un trasferimento interamente gratuito, dunque non vi sono costi extra per un’eventuale migrazione. Inoltre non vi sono limiti né nel numero di siti da migrare né della quantità di contenuti da trasferire, a patto che rispettino le condizioni indicate nel piano scelto (il piano Premium include 3 siti web e 20 GB di memoria, il piano Business fino a 50 siti e 50 GB di memoria).

Durante la migrazione i titolari del sito non devono nemmeno preoccuparsi di eventuali down: il sito web sarà regolarmente accessibile da chiunque, il cambio del DNS avviene infatti soltanto dopo che il trasferimento è stato completato. Sempre a questo proposito, è importante specificare che il processo tecnico è a cura del team di esperti del provider Hostinger, per cui non vi è alcun rischio di perdere dati preziosi o di eventuali errori, né riguardo la sicurezza e la privacy.

La richiesta di migrazione può essere inviata in pochi clic direttamente tramite il pannello di controllo. La maggior parte delle migrazioni WordPress viene portata a termine entro 24 ore.