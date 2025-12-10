Hostinger continua con i suoi sconti: -80% su hosting + website builder

Hostinger si conferma tra i provider migliori del settore hosting, grazie a soluzioni che includono tool AI, ampio spazio di archiviazione e prestazioni di altissimo livello. Tutto ciò che serve per creare siti web professionali, con in più un’iniziativa da non lasciarsi scappare.

Già, perché su Hostinger la Cyber Week non è ancora finita: adesso c’è uno sconto dell’80% sul piano Premium, con tre mesi extra gratuiti scegliendo un abbonamento da 48 mesi. Il tutto con un costo ridotto a 2,49€ al mese e dominio gratis per il primo anno.

Tutti i vantaggi dell’offerta Hostinger e le funzioni incluse

Attivando uno dei piani in promozione è possibile accedere a un servizio di hosting pensato per progetti di ogni dimensione. Tra le caratteristiche principali ci sono memoria abbondante, rapidità di esecuzione, caselle email incluse e backup automatici programmati, quotidiani o settimanali a seconda della formula scelta. Questi elementi aiutano a costruire un ambiente stabile per siti personali, blog, portfolio professionali ed e-commerce.

Uno dei punti di forza dell’offerta è il website builder con intelligenza artificiale, che genera testi, immagini, loghi e altri contenuti utili alla creazione del sito. L’AI semplifica l’intero processo e aiuta chi non ha competenze tecniche ad avviare un progetto in tempi brevi. I modelli grafici disponibili offrono un buon livello di personalizzazione, mentre gli strumenti di editing permettono di rifinire ogni sezione con facilità.

La promozione include tre diversi piani, tutti scontati fino all’80% e disponibili con prezzi che partono da 2,49€ al mese. I nuovi utenti possono inoltre contare su una finestra di 30 giorni per richiedere il rimborso totale in caso di ripensamento.

Per aderire alla promo basta visitare il sito ufficiale di Hostinger e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.