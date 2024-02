Hostinger: crea il tuo sito con meno di 4€ al mese

Vuoi avviare un’attività ma per farlo devi assolutamente entrare nel giro dei siti internet? Non hai competenze e non sai da dove partire? Hostinger allora è la scelta che fa al caso tuo: a soli 2,99€ (IVA esclusa) al mese potrai avere tutto ciò che ti serve per creare, gestire e mandare avanti il tuo sito, così da poter mandare avanti il tuo progetto.

Hostinger: sito web, email e tutto ciò che ti serve

Il servizio di Hostinger ti permette di avere all’interno del pacchetto di 2,99€ al mese (con un piano di 48 mesi, IVA esclusa), tutto il necessario: avrai 100 GB di memoria SSD, SSL gratuito per avere un sito sicuro, traffico illimitato, email gratuite, dominio gratis e backup settimanali così da essere protetto in caso di qualunque problema.

Nel caso invece il tuo progetto fosse di creare un ecommerce, allora basterà aggiungere 1€ (arrivando a pagare 3,99€ al mese, minimo di 48 mesi, IVA esclusa) per avere il piano Business, dove avrai prestazioni migliorate e un servizio WooCommerce – il plugin di WordPress per creare ecommerce – integrato in versione base.

Tra le varie funzionalità poi non mancheranno la migrazione gratuita, in caso tu abbia già un altro sito pronto, l’installazione in 1 click con WordPress, un builder per creare il tuo sito con facilità e 150 template di design per avere una grafica accattivante. Potrai poi tenere traccia dei tuoi risultati grazie all’integrazione automatica con Google Analytics e con strumenti di copywriting IA, così da poter avere supporto in pochissimo tempo e senza costi aggiuntivi.

Il servizio di Hostinger è infine dotato di garanzia soddisfatti o rimborsati: avrai quindi 30 giorni per provarlo a pieno, capire se fa al caso tuo, e nella malaugurata ipotesi che questo servizio non ti piacesse, potrai richiedere un rimborso completo.