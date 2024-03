Hostinger: crea il tuo sito in pochi minuti

Ti serve creare un sito velocemente e senza perdere tempo, e non sai da dove iniziare? Sei alla ricerca di un’offerta vantaggiosa che non ti faccia spendere troppi soldi, e non hai competenze nel web design? Hostinger ha pronto un piano perfetto, che ti farà creare il tuo sito in 4 click grazie ad una tariffa scontata e all’intelligenza artificiale.

Hostinger ti fa creare il tuo sito con la IA

Il pacchetto in questione si chiama AI Website Builder, e viene venduto al prezzo di 2,99€ al mese per un anno, con 3 mesi gratuiti e una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Una volta attivata, potrai creare il tuo sito in 4 click, sia da desktop che da mobile, seguendo dei semplici passaggi.

Nel pacchetto offerto potrai trovare il dominio gratis (del valore di 9,99€), email gratuite, traffico illimitato, SSL gratuito illimitato e uno spazio dove creare fino a 100 siti web. La parte più interessante però riguarda alcune funzionalità integrate, come l’e-commerce, nel caso il tuo sito fosse dedicato alla vendita di articoli o servizi, le integrazioni di marketing che ti aiuteranno a pubblicizzare il tuo lavoro, e le funzionalità AI.

Grazie a queste infatti, potrai facilitarti il lavoro sul sito: AI Writer ti permetterà di creare testi in velocità sfruttando l’intelligenza artificiale, AI Heatmap ti aiuterà a predire il comportamento degli utenti sul sito, così da poterlo creare su misura per loro, e AI SEO Optimizations ti aiuterà a sistemare l’indicizzazione.

Tutto questo sarà corredato da 150 template predefiniti, che potrai usare facilmente per dare un’impostazione rapida al sito, mentre poi con le funzioni drag-and-drop potrai modificare tutte le pagine come meglio credi, creando il tuo sito su misura in poco tempo e facilmente.