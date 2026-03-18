Hostinger: crea il tuo sito web da 2,49 € al mese con AI integrata

È proprio su questo che punta Hostinger, piattaforma che propone una soluzione completa per costruire e far crescere un progetto online. L’offerta parte da 2,49 euro al mese, con 3 mensilità gratis e una formula soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. A questo si aggiunge la possibilità di registrare un dominio .com a 0,01 euro per il primo anno, nell’ambito di una promozione a tempo limitato.

Un’unica piattaforma per sito, dominio, email e marketing

Uno dei principali punti di forza di Hostinger è l’idea di concentrare tutto in un’unica piattaforma. L’utente può registrare il dominio, creare il sito web, gestire l’hosting, attivare le email professionali e sfruttare strumenti di marketing senza dover passare da servizi separati.

La proposta è pensata sia per chi parte da zero sia per chi desidera trasferire un progetto già esistente. Hostinger include infatti anche la migrazione gratuita del sito senza downtime, oltre a funzioni di manutenzione e sicurezza che semplificano la gestione quotidiana, soprattutto per chi utilizza WordPress.

AI Website Builder e Hostinger Horizons

L’intelligenza artificiale è uno degli elementi centrali della proposta Hostinger. Con l’AI Website Builder basta descrivere la propria idea per ottenere in pochi istanti il layout del sito, i testi e anche le immagini. In seguito è possibile personalizzare tutto con un editor drag and drop, senza dover conoscere codice o strumenti complessi.

Accanto al website builder c’è anche Hostinger Horizons, una soluzione che permette di trasformare un semplice prompt in un sito web o in una web app. L’obiettivo è rendere immediato il passaggio dall’idea al prodotto online, riducendo tempi tecnici e barriere all’ingresso.

La piattaforma include inoltre strumenti AI aggiuntivi, come generatore di loghi, generatore di immagini, supporto alla scrittura di email e automazioni dietro le quinte pensate per migliorare visibilità, produttività e decisioni operative.

I piani disponibili

L’offerta di ingresso è rappresentata dal piano Premium, disponibile da 2,49 euro al mese con 80% di sconto e 3 mensilità gratis. Il pacchetto consente di creare fino a 3 siti web, include 20 GB di spazio SSD, 2 caselle email per sito gratuite per un anno, dominio gratuito per un anno, SSL gratuito, backup settimanali automatici, manutenzione WordPress, migrazione gratuita ed email marketing incluso per un anno.

Per chi ha bisogno di più risorse c’è il piano Business, proposto da 2,99 euro al mese con 84% di sconto e 3 mesi extra. Questo piano permette di creare fino a 50 siti web, include 5 app web Node.js gestite, 50 GB di spazio NVMe, 5 caselle email per sito gratuite per un anno e aggiunge backup giornalieri e su richiesta, strumenti per creare un e-commerce con AI, agente AI per WordPress, CDN gratuita e gestione WordPress Multisite.

Chi cerca più potenza può scegliere Cloud Startup, disponibile da 6,99 euro al mese con 73% di sconto e 3 mensilità gratis. Il piano consente di creare fino a 100 siti web, include 10 app web Node.js gestite, 100 GB di spazio NVMe, 10 caselle email per sito gratuite per un anno, assistenza prioritaria 24/7, boost di potenza per gestire i picchi di traffico, IP dedicato, 100 PHP worker, 2 milioni di inode e 4 GB di RAM. Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.