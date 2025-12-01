 Hostinger, è iniziata la Cyber Week: sconti fino all'85% sui piani hosting
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Hostinger, è iniziata la Cyber Week: sconti fino all'85% sui piani hosting

Hostinger inaugura la Cyber Week con sconti fino all'85% sui suoi piani hosting con website builder AI incluso e 2 mesi extra gratis.
Hostinger, è iniziata la Cyber Week: sconti fino all'85% sui piani hosting
Informatica Cloud & Hosting
Hostinger inaugura la Cyber Week con sconti fino all'85% sui suoi piani hosting con website builder AI incluso e 2 mesi extra gratis.

Terminato il Black Friday, Hostinger lancia subito le promozioni per la Cyber Week. Chi sta pensando di creare un sito personale, un blog o un e-commerce può approfittare dei prezzi scontati fino all’85%, con piani che includono dominio gratuito per il primo anno e la possibilità di costruire il proprio sito in autonomia grazie agli strumenti basati su intelligenza artificiale.

Il vantaggio più consistente riguarda il piano Website Builder Premium, che permette di sviluppare un sito completo in pochi minuti senza competenze tecniche, grazie al builder con AI integrato. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa offre Hostinger.

Vai all’offerta di Hostinger

I piani con website builder di Hostinger in sconto dell’85%

Nell’ambito della Cyber Week di Hostinger segnaliamo in particolare due piani dedicati alla creazione di siti web, entrambi con due mesi extra inclusi e coperti da garanzia di rimborso entro 30 giorni:

  • Website Builder Premium: 1,95€ al mese;
  • Website Builder Business: 2,75€ al mese.

Il piano Premium è la soluzione entry level per chi vuole mettere online un progetto semplice ma curato. Offre fino a 3 siti web, 20 GB per i file e due caselle email gratuite per ciascun sito web per 12 mesi. Al termine del periodo iniziale di quattro anni, il rinnovo passa a 12,95€ mensili, con libertà di interrompere quando si desidera.

Chi invece punta a funzionalità avanzate trova nel piano Business un pacchetto più completo. Mette a disposizione strumenti AI più evoluti e opzioni dedicate all’e-commerce, pensate per far crescere rapidamente un negozio online. Lo sconto attuale taglia il prezzo dell’82%: il costo è di 2,75€ al mese per quattro anni, con due mesi extra già inclusi; al rinnovo passa a 14,95€ al mese.

Entrambe le soluzioni offrono il dominio gratuito per il primo anno, supporto tecnico e l’infrastruttura di hosting stabile e veloce che caratterizza la piattaforma. Per chi vuole iniziare un nuovo progetto digitale, queste offerte della Cyber Week sono da cogliere al volo: basta andare sul sito di Hostinger.

Vai all’offerta di Hostinger

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Elimina l'ansia degli abbonamenti: InternXT è il cloud che paghi una sola volta ed è tuo per sempre

Elimina l'ansia degli abbonamenti: InternXT è il cloud che paghi una sola volta ed è tuo per sempre
Aruba non delude mai: hosting Linux e Windows a partire da soli 9,90€ per la tua attività

Aruba non delude mai: hosting Linux e Windows a partire da soli 9,90€ per la tua attività
Il Black Friday di Internxt continua: 90% di sconto sui piani a vita

Il Black Friday di Internxt continua: 90% di sconto sui piani a vita
Crea un sito professionale con l'editor AI di IONOS: è gratis per un anno

Crea un sito professionale con l'editor AI di IONOS: è gratis per un anno
Elimina l'ansia degli abbonamenti: InternXT è il cloud che paghi una sola volta ed è tuo per sempre

Elimina l'ansia degli abbonamenti: InternXT è il cloud che paghi una sola volta ed è tuo per sempre
Aruba non delude mai: hosting Linux e Windows a partire da soli 9,90€ per la tua attività

Aruba non delude mai: hosting Linux e Windows a partire da soli 9,90€ per la tua attività
Il Black Friday di Internxt continua: 90% di sconto sui piani a vita

Il Black Friday di Internxt continua: 90% di sconto sui piani a vita
Crea un sito professionale con l'editor AI di IONOS: è gratis per un anno

Crea un sito professionale con l'editor AI di IONOS: è gratis per un anno
Edoardo D'amato
Pubblicato il
1 dic 2025
Link copiato negli appunti