Hostinger, è iniziata la Cyber Week: sconti fino all'85% sui piani hosting

Terminato il Black Friday, Hostinger lancia subito le promozioni per la Cyber Week. Chi sta pensando di creare un sito personale, un blog o un e-commerce può approfittare dei prezzi scontati fino all’85%, con piani che includono dominio gratuito per il primo anno e la possibilità di costruire il proprio sito in autonomia grazie agli strumenti basati su intelligenza artificiale.

Il vantaggio più consistente riguarda il piano Website Builder Premium, che permette di sviluppare un sito completo in pochi minuti senza competenze tecniche, grazie al builder con AI integrato. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa offre Hostinger.

I piani con website builder di Hostinger in sconto dell’85%

Nell’ambito della Cyber Week di Hostinger segnaliamo in particolare due piani dedicati alla creazione di siti web, entrambi con due mesi extra inclusi e coperti da garanzia di rimborso entro 30 giorni:

Website Builder Premium : 1,95€ al mese;

: 1,95€ al mese; Website Builder Business: 2,75€ al mese.

Il piano Premium è la soluzione entry level per chi vuole mettere online un progetto semplice ma curato. Offre fino a 3 siti web, 20 GB per i file e due caselle email gratuite per ciascun sito web per 12 mesi. Al termine del periodo iniziale di quattro anni, il rinnovo passa a 12,95€ mensili, con libertà di interrompere quando si desidera.

Chi invece punta a funzionalità avanzate trova nel piano Business un pacchetto più completo. Mette a disposizione strumenti AI più evoluti e opzioni dedicate all’e-commerce, pensate per far crescere rapidamente un negozio online. Lo sconto attuale taglia il prezzo dell’82%: il costo è di 2,75€ al mese per quattro anni, con due mesi extra già inclusi; al rinnovo passa a 14,95€ al mese.

Entrambe le soluzioni offrono il dominio gratuito per il primo anno, supporto tecnico e l’infrastruttura di hosting stabile e veloce che caratterizza la piattaforma. Per chi vuole iniziare un nuovo progetto digitale, queste offerte della Cyber Week sono da cogliere al volo: basta andare sul sito di Hostinger.