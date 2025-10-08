 Hostinger: fino al 75% di sconto per costruire il tuo spazio online
Con Hostinger crei il tuo sito in pochi minuti grazie all’AI, hosting scalabile e supporto 24/7. Da 2,99 €/mese, con 3 mesi gratis.
Telecomunicazioni Domini e hosting
Hai un progetto, un sogno o un’idea da trasformare in qualcosa di concreto? Con Hostinger puoi passare dall’ispirazione al lancio del tuo sito in pochi minuti, grazie a strumenti intuitivi e all’intelligenza artificiale integrata. Che tu voglia creare un blog personale, aprire un negozio online o costruire il sito della tua agenzia, il tuo successo online inizia qui, con piani a partire da 2,99 € al mese e 3 mesi gratis.

Scopri l’offerta di Hostinger

Sconti fino al 75% sui piani Premium, Business e Cloud

Approfitta delle offerte fino al 75% di sconto e 3 mesi gratis sui piani principali.
– Premium (da 2,99 €/mese) include fino a 25 siti web, dominio gratuito e backup settimanali.
 – Business (da 3,99 €/mese) aggiunge backup giornalieri, CDN gratuita e strumenti AI per siti e-commerce o WordPress.
Cloud Startup (da 7,99 €/mese) offre potenza extra, IP dedicato e supporto prioritario 24/7.

Costruisci il tuo sito in pochi minuti con l’AI

Con il Website Builder di Hostinger, basta descrivere la tua idea e lasciare che l’intelligenza artificiale faccia il resto.
Vuoi lanciare un portfolio fotografico, un blog di viaggi o un negozio artigianale? L’AI genera automaticamente layout, immagini e testi, pronti da personalizzare con un editor drag & drop semplice e intuitivo.
In pochi minuti sei online, con un sito professionale, responsive e ottimizzato per la SEO.

Hosting potente e scalabile per ogni progetto

Per chi ha già esperienza, il Cloud Hosting di Hostinger offre prestazioni elevate, sicurezza avanzata e risorse flessibili che crescono insieme alla tua attività. È la soluzione ideale per chi gestisce un e-commerce in espansione, un magazine online o un sito aziendale internazionale, grazie a backup automatici, uptime affidabile e scalabilità illimitata.

Dai vita alle tue idee con Hostinger Horizons

Hai un’idea ma non sai da dove iniziare? Con Hostinger Horizons, basta descriverla e l’AI creerà il tuo sito o la tua app web in modo automatico, generando struttura, testi e design pronti all’uso.
È lo strumento perfetto per freelance, creator e startup che vogliono accelerare lo sviluppo senza scrivere codice. Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Lucrezia Cerbara
8 ott 2025
