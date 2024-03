Hostinger: hosting completo per il tuo sito a soli €3,99/mese

Hostinger: in tanti lo conoscono, come sono tanti coloro che hanno scelto questa soluzione. Questo perché offre un hosting completo per i siti web in offerta promozionale: sconti fino al 75% su tutti i piani di abbonamento.

Quello di cui parleremo è il migliore in termini di funzionalità. Si tratta del piano Business, che costa soltanto 3,99 euro al mese, grazie allo sconto del 73%. Inoltre, ci sono anche 2 mesi extra gratuiti.

Hosting completo di Hostinger con il 73% di sconto

Il servizio di Hostinger include una vasta gamma di opzioni. Tra queste, memoria ampia e backup giornalieri. I suoi data center sono distribuiti in tutto il mondo, garantendo prestazioni, velocità e latenze sempre ottimali. Ciò è possibile grazie a tecnologie integrate come LiteSpeed ​​Web Server e Object Cache, che ottimizzano la cache e riducono al minimo il tempo di caricamento del sito.

L’azienda offre anche certificati di sicurezza SSL illimitati per la crittografia del traffico, nameserver protetti da Cloudflare, backup automatici e una garanzia di operatività del 99%.

Il piano Business, ora a soli €3,99 (sconto del 73%), offre una serie di vantaggi. Tra questi, fino a 100 siti web, 200 GB di memoria NVME, backup giornalieri, SSL gratuito illimitato, traffico illimitato, email gratuite, un dominio gratis (valore €9,99), CDN gratuita, installazione di WordPress in 1 click gratuita e tanto altro.

Se hai bisogno di migrare il tuo sito da un altro host, Hostinger offre uno strumento di migrazione gratuito. In caso di problemi, l’assistenza ti guiderà in ogni fase del percorso, garantendo che la procedura sia completa entro 24 ore. Se non sei soddisfatto, Hostinger offre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Non perdere l’occasione di ottenere un hosting completo a un prezzo davvero vantaggioso. La promo attuale, però, durerà ancora per poco. Quindi, prima ti abboni, meglio è.