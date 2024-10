Hostinger: il piano hosting per WordPress in offerta a 2,99€ al mese

Se stai pensando di aprire un sito con WordPress, oppure vorresti velocizzare un progetto già online, una delle scelte ideali è quella di affidarsi a Hostinger, azienda specializzata in soluzioni di web hosting che offre prestazioni ultra-rapide grazie all’utilizzo dei web server LiteSpeed (server web che nasce appositamente per migliorare le performance dei siti web).

La promozione di Hostinger sui piani hosting WordPress consente di risparmiare il 75% e attivare il piano Premium a 2,99 euro al mese per 48 mesi più 3 mesi extra di servizio in regalo. Al termine dei primi quattro anni, il piano si rinnoverà a 5,99 euro al mese.

Hosting WordPress veloce e affidabile a meno di 3 euro al mese

L’offerta di Hostinger per il piano Premium include un dominio gratuito del valore di 9,99 euro, uno spazio di archiviazione SSD da 100 GB, un traffico mensile di 25.000 visite, backup settimanali del sito, template WordPress predefiniti e il certificato SSL gratuito illimitato. È gratis anche il servizio per l’eventuale migrazione del sito dal precedente spazio hosting.

Poi, come accennato nell’introduzione, uno dei fiori all’occhiello del piano hosting di Hostinger è l’utilizzo di LiteSpeed più il plugin LSCWP Cache, che insieme migliorano in modo sensibile le prestazioni del sito. Un altro contributo importante per aumentare la velocità con cui si aprono le pagine del sito web è la CDN proprietaria, con tanto di ottimizzazione automatica delle immagini e reindirizzamento del data center.

A tutto questo si aggiungono infine i protocolli IPv6 e HTTP/3 per offrire un trasferimento dei dati più veloce e una latenza più bassa, oltre che l’abilitazione della cache degli oggetti per ridurre i tempi di risposta del sito fino a tre volte.

Con l’ultima offerta in corso, il piano Premium di Hostinger per i siti costruiti in WordPress è in promo a 2,99 euro al mese per 48 mesi. Tutti i piani WordPress godono inoltre della garanzia Soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.