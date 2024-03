Hostinger: il tuo sito in pochi click, a 2,99€ al mese

Hostinger propone un pacchetto molto utile per chi cerca un’offerta per creare un sito internet in pochi passi, ad un prezzo davvero conveniente, e addirittura con 3 mesi gratuiti nell’abbonamento. Tutto questo grazie al suo AI Website Builder, che ti consente di creare il tuo sito in soli 4 click, grazie all’intelligenza artificiale.

Hostinger AI Website Builder, il tuo sito in pochi passi

Con Hostinger AI Website Builder, puoi creare il tuo sito web in pochi semplici passaggi, sia da desktop che da mobile. Basta attivare il servizio, e sarai guidato attraverso un processo intuitivo che ti permetterà di scegliere un template, personalizzare il design e pubblicare il tuo sito in pochi minuti.

Il pacchetto Hostinger AI Website Builder è disponibile a soli 2,99€ al mese per un anno, con 3 mesi gratuiti aggiuntivi e una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Inoltre, il pacchetto include un dominio gratuito del valore di 9,99€, email gratuite, traffico illimitato, SSL gratuito illimitato e la possibilità di creare fino a 100 siti web.

Il pacchetto include anche 150 template predefiniti, che potrai utilizzare per dare rapidamente un’impaginazione al tuo sito. Con le funzioni drag-and-drop, puoi facilmente personalizzare ogni pagina del sito secondo le tue esigenze, creando un sito su misura in poco tempo e con facilità.

Tra le funzionalità aggiuntive di AI Website Builder, che potrete avere per 1€ in più al mese, troviamo poi un e-commerce integrato, per poter vendere prodotti e servizi, alcune feature per sviluppare al meglio il marketing del vostro progetto, e delle funzionalità AI varie per semplificare il tuo lavoro di scrittura e di ottimizzazione SEO, per essere indicizzati al meglio da Google. Presente anche un generatore di immagini AI, un generatore di blog AI e la possibilità di analizzare la heatmap, ovver