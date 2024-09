Migliori Provider per Posta Elettronica (Classifica 2024)

Edoardo D'amato Pubblicato il 18 set 2024

I provider per posta elettronica sono sempre più scelti da chi desidera un indirizzo e-mail professionale per sé o la propria attività a partire dalla personalizzazione del nome che subentra al classico @gmail.com. Gli email hosting sono vantaggiosi anche per la gestione semplificata, lo spazio di archiviazione e le misure di sicurezza.

In questa guida analizzeremo i migliori host email a pagamento scelti per le loro caratteristiche e il rapporto qualità-prezzo. La selezione è il frutto di una valutazione rigorosa: sono stati soppesati tutti gli aspetti imprescindibili per un servizio di questo tipo. Analizzeremo anche quali sono i vantaggi di questa soluzione e i passaggi per configurarla al meglio, così da avere un quadro a 360°.

Classifica Provider per Posta Elettronica (2024)

Segue la classifica dei migliori provider per posta elettronica o host email, a pagamento. Sono presenti sia abbonamenti dedicati esclusivamente alle mail che pacchetti più completi con hosting web o strumenti di lavoro collaborativi.

1. Hostinger

Hostinger 4.8 Recensione 💿 Spazio archiviazione: fino a 50 GB 🔇 Anti spam: ✔️ 🔐 Controllo antivirus: ✔️ 📞 Assistenza clienti: live chat 24/7 📧 Protocolli di posta elettronica supportati: IMAP; POP3; SMTP 💰 Garanzia di rimborso: entro 30 giorni dall’acquisto 🛒 Prezzo: da 0,99 €/mese Scopri l'offerta

Il primo provider per posta elettronica con cui vogliamo inaugurare la classifica è Hostinger, già fornitore di hosting per siti web. Si tratta di un servizio ideale per le piccole aziende, come startup alla ricerca di una soluzione facile da usare e dal rapporto qualità-prezzo ottimo.

I piani proposti da questo hosting sono due. Il primo, quello più economico, è il Business Starter: costa 0,99 € al mese e offre 10 GB di spazio di archiviazione, 50 indirizzi email aggiuntivi collegati all’account principale, limite di dimensioni degli allegati superiore a 30 MB, controllo antivirus e anti-spam avanzato. Inoltre, grazie al supporto dei protocolli IMAP, POP e SMTP (che approfondiremo successivamente in un paragrafo dedicato), è possibile accedere al servizio da altre app di posta elettronica.

Il piano Business Premium offre 50 GB di spazio di archiviazione e filtri mail illimitati. Il prezzo in questo caso sale a 2,99 € al mese. Con entrambi i piani si possono inviare fino a 3mila email al giorno e usufruire di un app calendario con cui organizzare le attività quotidiane.

Pro Interfaccia intuitiva

Peso degli allegati superiore a 30 MB

Supporto clienti 24/7

Calendario integrato molto utile per organizzare gli impegni

Si può aggiungere anche un piano hosting web Contro Limite giornaliero di 500 email in uscita

Meno consigliato ad aziende di grosse dimensioni

2. Google Workspace

Google Workspace 4.5 💿 Spazio archiviazione: fino a 5 TB 🔇 Anti spam: ✔️ 🔐 Controllo antivirus: ✔️ 📞 Assistenza clienti: live chat 24/7 📧 Protocolli di posta elettronica supportati: IMAP; POP3; SMTP 💰 Garanzia di rimborso: no, ma c’è una prova gratuita di 14 giorni 🛒 Prezzo: da 5.75 €/mese Scopri l'offerta

Il secondo provider per posta elettronica consigliato è la suite Google Workspace, piattaforma all-in-one che include Gmail, Calendar, Meet, Chat, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites e molti altri servizi di Big G. Ottima scelta per le PMI, permette alle aziende di disporre di un’intera suite di app dedicate alla produttività. Tra queste c’è appunto Gmail completamente personalizzabile, con piani che offrono funzionalità di sicurezza efficaci come l’autenticazione a due fattori e le impostazioni delle policy applicate a gruppi di utenti. Inoltre, viene impiegata l’IA per il rilevamento di spam, tentativi di phishing e malware.

I piani proposti da Google Workspace sono quattro. Il primo è il Business Starter, che offre al costo di 5,75 € al mese (con abbonamento di un anno) 30 GB di spazio di archiviazione, email aziendale personalizzata sicura (tu@nomeazienda.com) e riunioni video con 100 partecipanti. Il piano Business Standard ha invece un prezzo di 11,50 € mensili e differisce per spazio di archiviazione (2 TB) e numero di partecipanti alle riunioni video (150). Business Plus costa 17,25 € al mese e mette a disposizione 5 TB, massimo 500 partecipanti alle riunioni video e controlli avanzati di gestione sicurezza.

Pro Servizio completo, adatto ad aziende di dimensioni diverse

Email aziendale personalizzata e sicura

Suite perfetta per la produttività e la collaborazione

Utilizzo dell'IA per rilevare la presenza di minacce informatiche Contro Prezzo maggiore rispetto ai client focalizzati solo sulla posta elettronica

Assistenza clienti meno reattiva

3. Microsoft 365

Microsoft 365 4.4 💿 Spazio archiviazione: fino a 1 TB 🔇 Anti spam: ✔️ 🔐 Controllo antivirus: ✔️ 📞 Assistenza clienti: telefonico e live chat 24/7 📧 Protocolli di posta elettronica supportati: IMAP; POP3; SMTP 💰 Garanzia di rimborso: no, ma c’è una prova gratuita di un mese 🛒 Prezzo: da 5.60 €/mese Scopri l'offerta

Proseguiamo con la suite sviluppata dal colosso tech di Redmond, ovvero Microsoft 365, al cui interno è compreso Outlook, il client di posta elettronica aziendale integrato nei pacchetti Office da diversi decenni. Soluzione completa e integrata, perfetta per migliorare l’efficienza e la collaborazione lavorativa. Tra i vari strumenti si trova il calendario (la condivisione dei calendario per coordinare le riunioni è semplificata al massimo), l’integrazione con Office e funzionalità di sicurezza avanzate. Come il pacchetto offerto da Google, anche quello di Microsoft è adatto alle PMI.

I piani proposti sono due: Microsoft 365 Business Basic e Microsoft 365 Business Standard. Il primo viene venduto al prezzo di 5,60 € al mese ed è disponibile fino ad un massimo di 300 persone, dispone di 50 GB di spazio di archiviazione e 1 TB di spazio su OneDrive. Il secondo, oltre a tutte queste specifiche, integra anche altri software di collaborazione, come gli strumenti di progettazione ed editing video con Clipchamp. Il suo costo sale a 11,70 € al mese.

Pro Marchio consolidato, presente da decenni

Scelta ideale per aziende di varie dimensioni

Tutti i servizi Microsoft in un unico pacchetto

Compatibile con Windows ma anche con i device mobile Android e Apple Contro Supporto solo telefonico

Prezzi più elevati, dal momento che non è solo un provider email

4. SiteGround

SiteGround 4.4 Recensione 💿 Spazio archiviazione: fino a 160 GB 🔇 Anti spam: ✔️ 🔐 Controllo antivirus: ✔️ 📞 Assistenza clienti: 24/7 tramite live chat, telefono ed email 📧 Protocolli di posta elettronica supportati: IMAP; POP3; SMTP 💰 Garanzia di rimborso: entro 30 giorni dall’acquisto 🛒 Prezzo: da 2,99 €/mese Scopri l'offerta

La nostra selezione di email provider continua con SiteGround che include le opzioni mail nei suoi piani di web hosting, cloud e WordPress/WooCommerce. Questi includono un numero illimitato di utenti per dominio. Ottimo anche il pannello di controllo centrale, denominato Site Tools, con cui gli admin possono gestire le email e configurare inoltri e risponditori automatici. C’è il supporto ai protocolli SMTP, IMAP e POP3. Non manca la protezione antispam ed è possibile impostare la notifica sullo stato di consegna: Siteground consente di impostare l’invio di una notifica da parte del client di posta elettronica quando il destinatario legge il messaggio privato. Infine, non meno importante sono le migrazioni gratuite delle e-mail: il trasferimento degli account è semplificato grazie a tool gratuiti e con assistenza.

Siteground è quindi perfetto per chi vuole lanciare un sito web collegato al suo business con un sistema di gestione email integrato. I piani di web hosting partono da 2,99€ al mese, quelli di cloud hosting da 80€ al mese.

Pro Ideale per aziende che ospitano siti WordPress o utilizzano WooCommerce

Compatibile con molteplici webmail e client

Supporto 24/7 con chat live

Semplice da usare Contro Non è la scelta giusta per chi cerca solo un hosting email

Spazio totale su disco e dimensioni delle caselle soggette a limitazioni

5. Serverplan

Serverplan 4.3 Recensione 💿 Spazio archiviazione: fino a 50 GB 🔇 Anti spam: ✔️ 🔐 Controllo antivirus: ✔️ 📞 Assistenza clienti: 24/7 tramite live chat, telefono e ticket 📧 Protocolli di posta elettronica supportati: IMAP; POP3; SMTP 💰 Garanzia di rimborso: entro 30 giorni dall’acquisto 🛒 Prezzo: da 6.50 €/anno Scopri l'offerta

Serverplan, noto hosting web, ha anche un servizio di email hosting dedicato. Si chiama PowerMail e si basa sui protocolli IMAP, POP3 e SMTP. Offre una serie di caratteristiche avanzate che rendono la gestione della posta elettronica semplice ed efficiente. Tra queste, la possibilità di accedere alla posta da qualsiasi dispositivo, PC o mobile. Gli utenti poi possono utilizzare il tool per leggere direttamente la posta o configurare l’inoltro automatico di tutti i messaggi in arrivo ad altri indirizzi, mantenendo comunque la protezione antivirus e antispam integrata. Inoltre, PowerMail esegue automaticamente backup orari di tutti i tuoi messaggi, garantendo la possibilità di un ripristino completo in caso di necessità.

Il servizio consente di inviare file di grandi dimensioni con allegati fino a 50 MB, rendendo la condivisione di documenti importante più semplice. Da menzionare infine anche la migrazione gratuita delle email, anche se le caselle e il dominio sono registrate su un altro account. Serverplan è il migliore dei provider email italiani con tre piani proposti, tutti molto convenienti: quello da 2 GB costa 6,50 € all’anno, quello da 10 GB 11 € all’anno e infine quello da 50 GB 25 €. Sono scalabili a seconda delle esigenze.

Pro Fino a 50 GB di spazio incluso

Antispam integrato

Migrazione gratuita se hai già delle caselle

Ottimo rapporto qualità-prezzo Contro Non ideale per aziende di grandi dimensioni

Funzionalità avanzate limitate

6. Bluehost

Bluehost 4.2 Recensione 💿 Spazio archiviazione: fino a 80 GB 🔇 Anti spam: ✔️ 🔐 Controllo antivirus: ✔️ 📞 Assistenza clienti: chat, email 📧 Protocolli di posta elettronica supportati: IMAP4; POP3 💰 Garanzia di rimborso: ❌ 🛒 Prezzo: da 24.99 €/anno Scopri l'offerta

Bluehost propone un host email con funzioni di base insieme ai suoi pacchetti di hosting web. Si tratta di una soluzione perfetta per le aziende che cercano un hosting email affidabile e semplice.

La prima caratteristica che salta all’occhio è la sua interfaccia intuitiva: creare nuovi indirizzi con questo tool è estremamente semplice e veloce. Un altro aspetto importante è il numero illimitato di account email, che permette agli utenti di espandere facilmente le loro comunicazioni. Da menzionare anche il supporto ai protocolli POP3 e IMAP4 e la possibilità di scegliere tra tre app webmail: Horde, Roundcube e Squirrelmail. Inoltre, è anche possibile accedere alle caselle offline: basta configurare un client di posta elettronica, come ad esempio Thunderbird.

I piani acquistabili sono due: Professional Email e Professional Email Plus. Il primo offre – al costo di 14,99 $ all’anno – 25 GB di spazio di archiviazione, antispam e antivirus, funzionalità Calendario e Contatti e anti-phishing. Con il secondo i GB di spazio diventano 80 e raddoppiano gli alias email (50). Il prezzo in questo caso è di 24,99 € all’anno.

Pro Creazione di account illimitati

Spazio di archiviazione generoso

Facilità di configurazione

Ottimo rapporto qualità-prezzo Contro Nessun supporto tramite ticket

Nessuna opzione di fatturazione mensile

Cos’è un’email hosting e come funziona

Un servizio di email hosting fornisce un’infrastruttura dedicata per la gestione delle caselle di posta elettronica aziendali o personali.

Questo significa che il provider di hosting mette a disposizione server sicuri e affidabili per l’invio, la ricezione e l’archiviazione delle email. Alla base del suo funzionamento abbiamo tre protocolli, ovvero IMAP, POP e SMTP.

IMAP (Internet Message Access Protocol) permette agli utenti di accedere e gestire le proprie email direttamente dal server, mantenendo sincronizzate le caselle di posta su più dispositivi. Questo vuol dire che, indipendentemente dal dispositivo utilizzato, tutte le email inviate, ricevute e archiviate rimangono sempre aggiornate.

POP (Post Office Protocol), al contrario, scarica le email dal server al dispositivo locale, rimuovendole dal server stesso. Questo è utile quando si desidera accedere alle caselle offline.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), invece, gestisce l’invio delle email dal client al server di posta e, successivamente, tra server di posta differenti. Questo è essenziale per assicurare che le email raggiungano i destinatari desiderati.

Vantaggi di un email hosting

Mentre un servizio gratuito può essere sufficiente per un uso personale o occasionale, un email hosting diventa essenziale quando si desidera avere un controllo maggiore sulla gestione della posta elettronica. Ecco i principali vantaggi che offre:

Indirizzo personalizzato : un servizio di email hosting consente di utilizzare un indirizzo legato al proprio dominio (ad esempio, nome@azienda.com), migliorando l’immagine professionale e la fiducia da parte dei clienti;

: un servizio di email hosting consente di utilizzare un indirizzo legato al proprio dominio (ad esempio, nome@azienda.com), migliorando l’immagine professionale e la fiducia da parte dei clienti; Coerenza con il brand : usare un indirizzo email personalizzato rafforza l’identità del brand, rendendo tutte le comunicazioni coerenti e facilmente riconoscibili dai clienti e dai partner;

: usare un indirizzo email personalizzato rafforza l’identità del brand, rendendo tutte le comunicazioni coerenti e facilmente riconoscibili dai clienti e dai partner; Funzionalità avanzate : rispetto ai provider gratuiti, l’email hosting offre funzionalità avanzate come la gestione dei contatti, calendari condivisi, archiviazione automatica, e la possibilità di configurare risposte automatiche o alias personalizzati;

: rispetto ai provider gratuiti, l’email hosting offre funzionalità avanzate come la gestione dei contatti, calendari condivisi, archiviazione automatica, e la possibilità di configurare risposte automatiche o alias personalizzati; Integrazione con altri strumenti e servizi : un provider di posta elettronica può essere integrato con altri strumenti aziendali come siti web, software di email marketing e di gestione dei contenuti, facilitando la gestione centralizzata delle attività aziendali;

: un provider di posta elettronica può essere integrato con altri strumenti aziendali come siti web, software di email marketing e di gestione dei contenuti, facilitando la gestione centralizzata delle attività aziendali; Spazio di archiviazione maggiore : i servizi di email hosting offrono generalmente molto più spazio di archiviazione rispetto ai provider gratuiti, permettendo di conservare un numero maggiore di email e allegati senza preoccuparsi di esaurire lo spazio;

: i servizi di email hosting offrono generalmente molto più spazio di archiviazione rispetto ai provider gratuiti, permettendo di conservare un numero maggiore di email e allegati senza preoccuparsi di esaurire lo spazio; Protezione da virus e spam : con un host email si ottiene una protezione avanzata contro virus, spam e tentativi di phishing, grazie a sistemi di sicurezza aggiornati e monitorati costantemente;

: con un host email si ottiene una protezione avanzata contro virus, spam e tentativi di phishing, grazie a sistemi di sicurezza aggiornati e monitorati costantemente; Scalabilità: un provider di posta elettronica è facilmente scalabile, dal momento che permette di aggiungere nuove caselle email e aumentare le risorse disponibili man mano che l’azienda cresce, adattandosi così alle esigenze mutevoli senza interruzioni o complicazioni.

Come scegliere un buon provider email

La scelta del provider giusto dipende da vari fattori, tra cui il numero di email che è possibile gestire, le funzionalità offerte e il livello di supporto tecnico disponibile. Di seguito sono elencati alcuni aspetti chiave da considerare quando si valuta quale email provider scegliere.

Numero di email : è importante valutare il numero di caselle che il provider permette di creare. Questo è particolarmente rilevante per aziende o gruppi che necessitano di gestire più account per diversi dipartimenti o team. Un buon provider dovrebbe offrire la possibilità di aggiungere email aggiuntive facilmente e a un costo ragionevole;

: è importante valutare il numero di caselle che il provider permette di creare. Questo è particolarmente rilevante per aziende o gruppi che necessitano di gestire più account per diversi dipartimenti o team. Un buon provider dovrebbe offrire la possibilità di aggiungere email aggiuntive facilmente e a un costo ragionevole; Protocollo email : la scelta di un provider che supporti i protocolli POP e IMAP è essenziale. IMAP è generalmente preferibile perché consente di sincronizzare le email su diversi dispositivi, mantenendo tutte le comunicazioni aggiornate ovunque ci si trovi. POP può essere utile per chi desidera scaricare la posta su un unico dispositivo e gestirle offline;

: la scelta di un provider che supporti i protocolli POP e IMAP è essenziale. IMAP è generalmente preferibile perché consente di sincronizzare le email su diversi dispositivi, mantenendo tutte le comunicazioni aggiornate ovunque ci si trovi. POP può essere utile per chi desidera scaricare la posta su un unico dispositivo e gestirle offline; Spazio di archiviazione : lo spazio disponibile deve essere sufficiente per archiviare un gran numero di email e allegati, senza costringere l’utente a eliminare frequentemente i messaggi per fare spazio. È utile anche considerare se il provider offre opzioni di espansione dello spazio di archiviazione;

: lo spazio disponibile deve essere sufficiente per archiviare un gran numero di email e allegati, senza costringere l’utente a eliminare frequentemente i messaggi per fare spazio. È utile anche considerare se il provider offre opzioni di espansione dello spazio di archiviazione; Funzioni per il lavoro in team : se si lavora in team, è importante che il provider email disponga di funzioni collaborative come calendari condivisi, gestione dei contatti e strumenti per organizzare riunioni. Queste funzionalità facilitano la comunicazione e la pianificazione all’interno del gruppo, migliorando la produttività;

: se si lavora in team, è importante che il provider email disponga di funzioni collaborative come calendari condivisi, gestione dei contatti e strumenti per organizzare riunioni. Queste funzionalità facilitano la comunicazione e la pianificazione all’interno del gruppo, migliorando la produttività; Assistenza tecnica : un servizio di email hosting all’altezza dovrebbe offrire un servizio di assistenza tecnica efficiente e disponibile, capace di risolvere rapidamente eventuali problemi o rispondere a domande. La qualità dell’assistenza può fare la differenza in situazioni critiche, garantendo continuità nel servizio;

: un servizio di email hosting all’altezza dovrebbe offrire un servizio di assistenza tecnica efficiente e disponibile, capace di risolvere rapidamente eventuali problemi o rispondere a domande. La qualità dell’assistenza può fare la differenza in situazioni critiche, garantendo continuità nel servizio; Qualità dell’app o della piattaforma: un’interfaccia intuitiva, un’applicazione mobile ben progettata e una piattaforma stabile e veloce migliorano l’esperienza utente e rendono la gestione della posta elettronica più agevole. La disponibilità di aggiornamenti regolari e la compatibilità con diversi dispositivi sono ulteriori elementi da considerare.

Chi ha bisogno di un hosting email professionale

Un hosting email professionale è la scelta ideale per aziende e liberi professionisti. Le aziende beneficiano di un dominio personalizzato che rafforza il loro brand, migliorando la fiducia e la credibilità nei confronti dei clienti e partner. I liberi professionisti, allo stesso modo, trovano vantaggio nell’utilizzare un servizio che offre maggior controllo sulle proprie comunicazioni, permettendo loro di gestire meglio le interazioni con i clienti e di mantenere un’immagine professionale.

Anche i privati possono trarre beneficio da un hos mail professionale, soprattutto perché assicura una maggiore sicurezza nelle comunicazioni personali. Un provider per posta elettronica a pagamento offre infatti protezioni avanzate contro virus, phishing e spam, riducendo il rischio di violazioni della privacy e assicurando che le informazioni personali siano trattate con la massima riservatezza.

Come configurare l’hosting email

Configurare un hosting email è un processo che inizia con l’acquisto di un servizio di hosting da un provider. Una volta attivato l’hosting, ecco i passaggi da seguire per completare la configurazione:

Scelta del dominio email : consiste nel scegliere e configurare il dominio che verrà utilizzato per gli indirizzi email (ad esempio, nome@tuodominio.com). Ciò richiede la registrazione di un dominio, se non lo si possiede già, e la sua associazione al servizio di hosting;

: consiste nel scegliere e configurare il dominio che verrà utilizzato per gli indirizzi email (ad esempio, nome@tuodominio.com). Ciò richiede la registrazione di un dominio, se non lo si possiede già, e la sua associazione al servizio di hosting; Creazione delle caselle email : questo passaggio include la definizione dei vari account necessari (per esempio, info@tuodominio.com, support@tuodominio.com) e la gestione delle impostazioni base come password, alias e regole di filtraggio;

: questo passaggio include la definizione dei vari account necessari (per esempio, info@tuodominio.com, support@tuodominio.com) e la gestione delle impostazioni base come password, alias e regole di filtraggio; Migrazione della posta : se si sta passando da un altro provider email, sarà necessario migrare le caselle esistenti alla nuova casella di posta. Questo può avvenire attraverso strumenti di migrazione automatizzati forniti dal provider di hosting, o manualmente, importando i messaggi dall’account precedente al nuovo. Durante questa fase, si possono trasferire non solo le email, ma anche i contatti, i calendari e altre informazioni essenziali;

: se si sta passando da un altro provider email, sarà necessario migrare le caselle esistenti alla nuova casella di posta. Questo può avvenire attraverso strumenti di migrazione automatizzati forniti dal provider di hosting, o manualmente, importando i messaggi dall’account precedente al nuovo. Durante questa fase, si possono trasferire non solo le email, ma anche i contatti, i calendari e altre informazioni essenziali; Test e verifica : una volta configurato tutto, è importante effettuare test per assicurarsi che le email siano inviate e ricevute correttamente. Alcuni aspetti da appurare sono che la sincronizzazione con i dispositivi sia efficiente e che le regole di filtraggio funzionino come previsto;

: una volta configurato tutto, è importante effettuare test per assicurarsi che le email siano inviate e ricevute correttamente. Alcuni aspetti da appurare sono che la sincronizzazione con i dispositivi sia efficiente e che le regole di filtraggio funzionino come previsto; Gestione e manutenzione: la manutenzione continua del servizio include l’aggiornamento delle caselle email, la gestione degli utenti e l’eventuale configurazione di nuove funzioni o integrazioni con altri strumenti aziendali.

Conclusione

In sintesi un provider di posta elettronica a pagamento garantisce un controllo superiore, maggiore sicurezza e un’identità professionale: per aziende e professionisti che vogliono gestire le loro comunicazioni in modo efficiente è l’ideale. A differenza dei servizi gratuiti, l’email hosting consente l’uso di un dominio personalizzato, funzionalità avanzate, integrazione con altri strumenti aziendali e una protezione migliorata contro minacce come spam e virus.

In questa guida ci siamo soffermati su cos’è un host mail e quali sono i criteri per scegliere il migliore: è importante considerare il numero di account necessari, il supporto per protocolli come IMAP e POP, la quantità di spazio di archiviazione disponibile, le funzioni per la collaborazione in team e la qualità dell’assistenza tecnica. Infine, valutare la facilità d’uso dell’applicazione o piattaforma fornita è cruciale per garantire un’esperienza utente fluida e produttiva. Scegliendo con attenzione, si può ottenere un servizio che non solo risponde alle esigenze attuali, ma che può anche crescere insieme alla propria attività.

Domande Frequenti sui Migliori Hosting Email Perché usare un'email a pagamento? Usare un’email a pagamento offre un’identità professionale con un dominio personalizzato, maggiore sicurezza contro spam e virus, spazio di archiviazione più ampio e funzionalità avanzate come la sincronizzazione su più dispositivi e l’integrazione con strumenti aziendali. Inoltre, garantisce un’assistenza tecnica dedicata e la scalabilità necessaria per supportare la crescita della tua attività. Come mantenere una casella di posta al sicuro? Per mantenere una casella di posta al sicuro, utilizza password forti e uniche, attiva l’autenticazione a due fattori (2FA), aggiorna regolarmente il client di posta, evita di aprire allegati o cliccare su link sospetti, e fai regolari backup delle email importanti. Inoltre, scegli un provider di email hosting che offra protezioni avanzate contro spam, phishing e virus. Cosa cambia tra web hosting e email hosting? Il web hosting ospita il tuo sito web, permettendo di renderlo accessibile online, mentre l’email hosting gestisce le tue email, utilizzando un dominio personalizzato per inviare e ricevere messaggi. In sintesi, il web hosting è per il sito web, l’email hosting è per la gestione delle comunicazioni via email.