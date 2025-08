Hostinger: la soluzione completa per startup, professionisti ed e‑commerce

Hostinger si conferma come un alleato strategico per chi vuole lanciare e far crescere il proprio progetto online. Con un’offerta che combina hosting veloce e sicuro, strumenti AI integrati e domini gratuiti per il primo anno, Hostinger rende semplice trasformare un’idea in un brand digitale.

Un unico hub per il tuo successo online

Dalla registrazione di un dominio .it, .com o .ai fino alla creazione di siti web completi, Hostinger permette di gestire tutto in un unico posto. La piattaforma offre anche strumenti avanzati come il Website Builder con AI, perfetto per chi vuole creare un sito professionale senza conoscenze tecniche, e Reach, l’innovativo sistema di email marketing basato su intelligenza artificiale.

Soluzioni per ogni esigenza

Hostinger propone tre piani principali con sconti fino al 75%:

Premium : 2,99 €/mese (48 mesi, +3 mesi gratis) – per iniziare, con 25 GB di spazio, dominio gratuito 1 anno e 2 caselle email.

Business : 3,99 €/mese – per siti più strutturati, con 50 GB, 5 caselle email, backup giornalieri e AI per e‑commerce.

Cloud Startup: 7,99 €/mese – per grandi progetti, con 100 GB, 10 caselle email, IP dedicato e supporto prioritario.

(Tutti i prezzi sono IVA esclusa, con garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.)

Hostinger è la soluzione perfetta per startup, che possono lanciare il proprio sito in poche ore, creare un’identità visiva con il generatore di loghi AI e gestire newsletter automatizzate per raggiungere il pubblico giusto. Ma ancheper professionisti, come freelance e creativi, che desiderano registrare un dominio personalizzato, attivare un’email professionale e presentare i propri servizi con un sito dall’aspetto curato.

Inoltre, grazie a un hosting veloce e stabile, ottimizzato per WordPress e WooCommerce, capace di garantire prestazioni elevate anche durante i picchi di traffico offre tutto il necessario per gli e‑commerce.

Prestazioni e sicurezza di alto livello

Con una rete di data center distribuiti a livello globale, Hostinger garantisce tempi di risposta rapidi e un’esperienza di navigazione fluida per i visitatori. A questo si aggiungono:

Uptime del 99,9% per garantire che il tuo sito sia sempre online.

Backup automatici e certificati SSL illimitati per proteggere i tuoi dati.

Difesa DDoS avanzata tramite nameserver protetti da Cloudflare.

Offerta speciale

Con la promozione attuale, puoi risparmiare fino al 75% sul piano hosting e ottenere un dominio gratuito per il primo anno, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Che tu stia creando il tuo primo sito o migrando un progetto già avviato, Hostinger è il partner ideale per trasformare la tua visione digitale in realtà. Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.