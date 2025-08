Migliori VPS Consigliati per N8N: Classifica 2025

Giuseppe Vanni Pubblicato il 6 ago 2025

N8N è uno strumento di automazione del flusso di lavoro pensato per integrare comodamente diverse applicazioni, API e intelligenze artificiali in un unico flusso coerente. Gli sviluppatori possono utilizzare N8N per qualsiasi compito automatizzato e ripetitivo, scegliendo di ospitare il flusso di lavoro sull’hosting fornito da N8N, su un hosting gestito (managed hosting) o su un server personale (self-hosting).

Scegliendo di ospitare N8N su un hosting gestito o su un server personale, è possibile mantenere il massimo controllo su tutti i flussi di lavoro, scalare le risorse in tempo reale, ottenere una maggiore privacy dei dati e un risparmio considerevole sui costi.

Nella guida che segue, è possibile scoprire quali sono i migliori hosting per N8N, ponendo particolare attenzione ai provider hosting che forniscono l’installazione di N8N One-click, ossia caricando una versione già pronta all’uso.

I limiti di un Self Hosting per N8N

Self Hosting Managed Hosting Potenza di calcolo Variabile, in base all’hardware scelto per il server personale Elevata, scelta fin da subito in base alle proprie esigenze Scalabilità Scarsa, è necessario spegnere il server per aggiornare le componenti Elevata, bastano pochi clic per variare le risorse assegnate in tempo reale Personalizzazione Buona, potendo personalizzare ogni aspetto del server in ogni dettaglio Elevata, potendo scegliere ogni modulo da usare sul server Facilità d’uso Scarsa, richiede conoscenze informatiche avanzate per poter gestire al meglio il server Ottima, basta conoscere un minimo d’informatica per avviare il server Assistenza Scarsa o nulla, dovendo gestire tutto da soli, dal server fino alla sua configurazione Eccellente, potendo contare sull’assistenza fornita dal provider sia lato server che lato applicativo Privacy Elevata, il server è personale e accessibile solo dalla rete privata assegnata Buona, tutti i provider rispettano le leggi sulla privacy, incluso il GDPR Costo Variabile ma tendenzialmente elevato, anche in funzione della scarsa scalabilità Tendenzialmente conveniente, potendo acquistare un hosting solo con le risorse necessarie

Il self hosting per N8N resta per molti utenti il miglior metodo per avere tutto sotto controllo senza dover dipendere da terzi. Seguendo questa strada è possibile creare il proprio server, collegarlo alla rete personale e infine configurare ogni aspetto, dal sistema operativo fino all’integrazione di N8N e di ogni servizio utilizzabile con esso. Con l’installazione self hosted di N8N è possibile gestire autonomamente tutti i flussi di automazione, mantenendo il pieno controllo dei dati.

Le limitazioni del self hosted per n8n sono però ben evidenti: anzitutto per eseguire n8n in modalità self hosted è necessario disporre di requisiti ben precisi, come un ambiente server con Node.js o Docker installati, almeno 1 GB di RAM, accesso alla porta 5678 e una connessione stabile. Dopo aver allestito un server personale, questo può non essere sufficiente a gestire tutti i flussi di lavoro. In questo caso il server va spento e aggiornato, perdendo così tempo. A questo si aggiunge che integrare tutti i moduli disponibili con N8N può essere difficoltoso, e prima di trovare il giusto equilibro potrebbero passare ore se non giorni.

Vantaggi di un hosting gestito

Scegliendo invece un hosting per N8N gestito in piena autonomia (managed o self managed hosting, in base al provider) è possibile velocizzare al massimo la “parte seccante” dell’allestire un server n8n, scegliendo velocemente le risorse da assegnare sull’istanza virtuale del server (sapendo di poterle scalare in tempo reale in qualsiasi momento), scegliendo quali moduli integrare e personalizzando il server in pochi minuti, avendo così più tempo per concentrarsi sui flussi di lavoro. Un hosting gestito porta come principale vantaggio la riduzione quasi a zero dei tempi morti, puntando tutto sulla produttività.

Anche a livello di prezzi l’hosting N8N gestito può risultare più economico rispetto a un server personale, specie se è richiesta tanta potenza di calcolo per il numero di flussi di lavoro che si desidera gestire.

Un hosting gestito fornisce una dashboard dove monitorare le performance del sito; se le risorse iniziano a scarseggiare, è possibile passare a un piano superiore senza interrompere l’attività. Se invece le risorse non vengono mai sfruttate oltre l’80% vale la pena scegliere un piano più economico, così da risparmiare sui costi di gestione.

La libertà di gestione è nelle mani dell’utente, cosa non possibile con la versione self hosted di N8N. Con quest’ultimo, una volta acquistate le componenti, è possibile intervenire solo spegnendo il server e cambiando dove necessario.

Analisi Migliori Hosting Gestiti per N8N

Nei paragrafi che seguono è possibile scoprire quali sono i migliori hosting VPS gestiti per N8N, così da poter iniziare subito a creare i flussi di lavoro senza dover perdere troppo tempo nella configurazione del server.

Per ciascun provider è possibile scoprire qual è il miglior hosting VPS per N8N, quali sono le risorse assegnate con il piano con il miglior rapporto qualità/prezzo, e come viene gestita l’installazione di N8N.

Nota: su tutti i prezzi indicati è esclusa l’IVA. Attualmente non esistono hosting completamente free e affidabili per n8n in produzione.

TOP 3 Hosting per N8N: Confronto Veloce

Prodotto Caratteristiche Sistemi Operativi Prezzo mensile Hostinger Caratteristiche: Fino a 400 GB di spazio

Fino a 32TB largezza di banda

Backup settimanali

vCPU fino a 8 Cores

Fino a 32 GB di RAM

Rete da 300 Mb/sec

Indirizzo IP dedicato

Scanner Malware Sistemi Operativi: Linux Prezzo mensile: da 4,99€ Vedi l'offerta Recensione IONOS Caratteristiche: Fino a 720 GB di spazio

Licenza Plesk inclusa

vCPU fino a 12 Cores

Fino a 24 GB di RAM

Rete da 1 Gb/sec

Protezione DDoS Sistemi Operativi: Windows

Linux Prezzo mensile: da 1€ Vedi l'offerta hosting.com Caratteristiche: Fino a 640 GB di spazio

Pannello cPanel incluso

CloudLinux Solo incluso

vCPU fino a 16 Cores

Fino a 32 GB di RAM

Certificati SSL incluso Sistemi Operativi: Linux Prezzo mensile: da 4,99 US$ Vedi l'offerta

1. Hostinger

Il miglior hosting VPS per N8N, per chi vuole iniziare subito senza troppi grattacapi, è senza ombra di dubbio Hostinger. Questo provider fornisce server VPS ad alte prestazioni, backup sempre inclusi, connessioni illimitate e una scalabilità eccezionale, potendo assegnare in tempo reale sia risorse maggiori che minori in base al numero di flussi di lavoro realizzati.

A questo si aggiunge l’assistenza 24/7, la possibilità di beneficiare della formula “Soddisfatti o rimborsati” valida 30 giorni e di annullare in qualsiasi momento in caso di problemi con la configurazione o con la gestione del server.

N8N è configurabile su Hostinger in pochi clic ed è possibile usufruire fin da subito dei flussi di lavoro illimitati, delle esecuzioni simultanee illimitate, del supporto ai nodi della community, di N8N con modalità queue e di n8n con 100 flussi di lavoro predefiniti tra cui scegliere. Non va dimenticato l’assistente AI basato su MCP, così da poter usare l’intelligenza artificiale per creare nuovi flussi di lavoro o per integrare l’IA all’interno dei workflow.

Il miglio piano per l’hosting N8N è KVM 2, disponibile al prezzo di 6,99€ al mese (piano da 2 anni). Scegliendo questo piano è possibile beneficiare di 2 vCPU Core, 8GB di RAM, 100 GB di spazio su disco NVM, 8 TB di larghezza di banda e backup gratuiti settimanali.

Pro Server veloci

Configurazione N8N rapida

Supporto a tutti i nodi community

Assistente IA integrato

Prezzi concorrenziali Contro Il prezzo aumenta al successivo rinnovo

Larghezza di banda definita dal piano scelto

2. IONOS

Con IONOS è possibile gestire N8N scegliendo personalmente il sistema operativo e i moduli da installare, avendo quindi la stessa libertà del self hosted e la praticità di un hosting gestito.

Su tutti i piani è possibile beneficiare di 1 Gbps di larghezza di banda e del traffico illimitato, della disponibilità server pari al 99,99%, dell’assistenza 24/7 e la possibilità di chiedere assistenza a un consulente personale per risolvere i problemi più comuni. I server sono distribuiti in tutto il mondo e, in fase di configurazione, è possibile scegliere quale datacenter utilizzare (Europa o uno dei datacenter forniti).

Lato sicurezza IONOS rappresenta una delle migliori scelte grazie al firewall personalizzabile, alla protezione DDoS integrata e al sistema di backup e snapshot all’avanguardia. Come pannello di controllo viene fornito Plesk, la cui licenza è inclusa nel prezzo (a partire da VPS S).

Il miglior piano VPS per N8N è VPS M, che al prezzo di 6€ al mese (piano da 2 anni) include 2 vCore CPU, 4 GB RAM, 120 GB di memoria di tipo NVMe e scelta del sistema operativo da utilizzare (per N8N è consigliabile usare Ubuntu+Plesk).

Pro Server in Europa

Plesk incluso nel prezzo

Traffico illimitato

Assistenza eccellente

Ottima suite di sicurezza Contro N8N va configurato manualmente

Sconto solo per il periodo promozionale

3. hosting.com

Hosting, una volta noto come A2 Hosting, fornisce server comodi e veloci per qualsiasi necessità, dal web hosting fino ai server VPS da gestire in autonomia. Tutti i server forniti da questo provider sono ottimizzati per girare con qualsiasi sistema operativo Linux, garantiscono un uptime del 99.9% e vanta un’assistenza internazionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l’anno.

Tra i tanti piani disponibili quelli in linea con le esigenze di chi cerca un hosting VPS per N8N sono gli Unmanager Linux Server e il migliore tra essi è il VPS S, disponibile con un prezzo a partire da 6,99 dollari la mese (prezzo variabile in fase d’acquisto in base alla durata dell’abbonamento). Questo piano fornisce 2 vCPU, 4 GB di RAM e 80 GB di storage.

Con VPS S è possibile scegliere in fase di configurazione il sistema operativo da utilizzare, la licenza per cPanel (può anche essere omesso, lasciando all’utente la scelta del pannello di controllo), le risorse addizionali da aggiungere, i plugin e le ottimizzazioni da attivare, la suite di sicurezza da attivare e la posizione del datacenter (in Europa è disponibile Francoforte).

Pro Massima configurazione del server

Prezzo variabile in base alla durata del piano

Uptime del 99,9% garantito

Disponibile un datacenter in Europa

Compatibile con i sistemi operativi Linux Contro Licenza cPanel da pagare a parte

Suite di sicurezza in vendita separatamente

4. InMotion Hosting

Per gli utenti in cerca di un hosting VPS per N8N sempre veloce e liberamente configurabile, è possibile scegliere InMotion Hosting. Questo provider fornisce server VPS Linux per ogni esigenza, con la possibilità di modificare, nel carrello dell’ordine, gli strumenti, il pannello di controllo e il sistema di backup da integrare.

Attualmente è uno dei provider con le performance più spinte, potendo arrivare a una configurazione massima di 16 core vCPU, 32 GB DI RAM e 460GB NVMe SSD, così da gestire i workflow anche di grandi aziende senza il minimo rallentamento. Sono presenti svariati datacenter ed è possibile scegliere il preferito in fase d’acquisto, tra cui un datacenter in piena Europa.

Per iniziare è possibile puntare sul piano VPS 4 vCPU, che con un prezzo a partire da 9,99 dollari al mese (piano di 3 anni) include 4 core vCPU, 8 GB DI RAM, 160 GB di memoria interna di tipo NVMe, 5 TB di larghezza di banda, 2 IP dedicati, certificato SSL gratuito, protezione DDoS, scelta del pannello di controllo e assistenza via chat dal vivo da parte di persone esperte. Sui piani di livello superiore è possibile ottenere la larghezza di banda illimitata.

Pro Server configurabili ad alte performance

Datacenter in Europa

Liberamente configurabile

Piano VPS di base già molto potente

Prezzo flessibile in base alle opzioni attivate Contro Il backup si paga a parte

Licenza cPanel a pagamento

5. Ultrahost

Ultrahost viene spesso indicato come uno dei migliori hosting VPS per N8N configurabili sia da utenti alle prime armi sia da utenti esperti. Con questo provider è possibile beneficiare di server VPS ad alte prestazioni, storage SSD e un supporto esperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Su ogni piano compatibile con n8n è fornita la configurazione istantanea ottimizzata, i pannelli di controllo gratuiti Hestia e CyberPanel, la protezione DDOS gratuita, suite di sicurezza BitNinja, snapshot illimitati, l’accesso root completo, larghezza di banda illimitata, backup giornalieri gratuiti, firewall dedicati, ottimizzazione con cache avanzate e monitoraggio in tempo reale.

Il miglior piano hosting da scegliere per N8N è VPS Business, disponibile a 7,43€ al mese (piano di due anni). Questo piano include 2 Core della CPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD NVMe, 1 IPv4 IP dedicato, 6 IPv6 IP dedicato e la configurazione rapida per N8N.

Pro Larghezza di banda illimitata

Sicurezza di BitNinja

Backup giornalieri gratuiti

Ottimizzazione con cache avanzate

Configurazione rapida N8N Contro Prezzi più elevati rispetto alla concorrenza

Non fa scegliere il datacenter di riferimento

6. Bluehost

Uno degli hosting N8N con le performance più elevate è Bluehost. Tutti i server VPS sono liberamente configurabili e forniscono il meglio della tecnologia hardware, con i processori AMD EPYC e il supporto alla RAM DDR5, oltre alla presenza di storage NVMe di nuova generazione.

Chi decide di puntare su Bluehost avrà su tutti i piani supporto a cPanel, piena libertà sul sistema operativo da utilizzare sul proprio server, garanzia di rimborso pari a 30 giorni, 2 indirizzi IP dedicati, assistenza disponibile via chat o tramite numero di telefono dedicato, accesso root completo e nessun limite di larghezza di banda applicata.

Tra tutti i piani VPS disponibili il migliore per iniziare a lavorare con N8N è NVMe 4 standard, disponibile al prezzo di 41,01€ al mese (piano di 3 anni). Il piano include 2 core vCPU, 4 GB DDR5 RAM, archiviazione NVMe di 100GB, nessun misuratore della larghezza di banda e licenza cPanel inclusa.

Pro Server potenti e veloci

2 indirizzi IP dedicati

Licenza cPanel inclusa

Assistenza via chat e numero di telefono

Massima libertà di configurazione Contro Prezzo elevato

Nessuna configurazione rapida per N8N

Caratteristiche di un Hosting per N8N

Un buon hosting VPS per N8N deve avere una serie di caratteristiche affinché possa far girare i flussi di lavoro senza problemi. Prima di acquistare qualsiasi piano hosting vale la pena quindi fermarsi e leggere il seguente elenco puntato, così da non farsi trovare impreparati e scegliere solo l’hosting che rispecchia appieno tutte le esigenze:

Risorse dedicate : la quantità di risorse dedicate nell’istanza virtuale può fare la differenza quando il numero di flussi di lavoro aumenta, ancor più se sul server lavorano più persone. Meglio tener sempre sotto controllo il pannello di gestione del provider e analizzare l’uso delle risorse.

: la quantità di risorse dedicate nell’istanza virtuale può fare la differenza quando il numero di flussi di lavoro aumenta, ancor più se sul server lavorano più persone. Meglio tener sempre sotto controllo il pannello di gestione del provider e analizzare l’uso delle risorse. Controllo completo e personalizzazione : l’accesso completo via root è fondamentale ed è integrato in ogni provider. Oltre all’accesso root vale la pena avere un buon grado di personalizzazione scegliendo il pannello di controllo (cPanel è il più famoso ma si paga) e il sistema di controllo delle risorse impegnate.

: l’accesso completo via root è fondamentale ed è integrato in ogni provider. Oltre all’accesso root vale la pena avere un buon grado di personalizzazione scegliendo il pannello di controllo (cPanel è il più famoso ma si paga) e il sistema di controllo delle risorse impegnate. Integrazione rapida : poter avviare rapidamente un server N8N usando un contenitore Docker o un installer one click può fare la differenza, visto che molti provider si limitano a fornire un server VPS unmanaged dove è l’utente a dover configurare il sistema operativo, N8N e tutti gli elementi necessari.

: poter avviare rapidamente un server N8N usando un contenitore Docker o un installer one click può fare la differenza, visto che molti provider si limitano a fornire un server VPS unmanaged dove è l’utente a dover configurare il sistema operativo, N8N e tutti gli elementi necessari. Scalabilità : la scalabilità è il principale vantaggio di un hosting N8N gestito. Se le risorse non bastano, è sufficiente un clic per passare al piano con maggiori risorse; di contro è possibile risparmiare ulteriormente scegliendo un piano con meno risorse.

: la scalabilità è il principale vantaggio di un hosting N8N gestito. Se le risorse non bastano, è sufficiente un clic per passare al piano con maggiori risorse; di contro è possibile risparmiare ulteriormente scegliendo un piano con meno risorse. Affidabilità e uptime : tutti i provider citati nella guida offrono un uptime del 99% ma sono in pochi a certificare l’uptime del 99,99%, il miglior risultato possibile per chi cerca massima stabilità.

: tutti i provider citati nella guida offrono un uptime del 99% ma sono in pochi a certificare l’uptime del 99,99%, il miglior risultato possibile per chi cerca massima stabilità. Sicurezza: le suite di sicurezza per i server non mancano, ma solo alcuni provider forniscono un livello di sicurezza accettabile senza dover pagare costi extra. Vale la pena quindi valutare gli strumenti inclusi nel prezzo ed eventualmente spendere qualcosa in backup, protezione DDoS (se il server è accessibile tramite indirizzo web) e antivirus.

Prima di scegliere, quindi, vale la pena confrontare le varie caratteristiche e scegliere solo il provider più adatto alle esigenze: provider ultra veloci, con configurazione rapida, economici e ad alta personalizzazione.

Criteri di valutazione

Per tutti i provider N8N visti in questa guida si sono analizzati i seguenti criteri di valutazione, basati anche sulle caratteristiche citate poco fa:

specifiche hardware : per i piano scelto viene indicato quanti core virtuali (vCPU) sono assegnati, quanta memoria RAM e quanto spazio di archiviazione viene fornito. Sia per la RAM che per lo storage viene indicato il tipo (DDR4 o DDR5, SSD o NVMe).

: per i piano scelto viene indicato quanti core virtuali (vCPU) sono assegnati, quanta memoria RAM e quanto spazio di archiviazione viene fornito. Sia per la RAM che per lo storage viene indicato il tipo (DDR4 o DDR5, SSD o NVMe). Tipo di server VPS : i provider forniscono sia server totalmente gestiti (più costosi) sia server parzialmente gestiti (più economici), così da poter decidere in autonomia il livello di controllo dell’istanza server acquistata.

: i provider forniscono sia server totalmente gestiti (più costosi) sia server parzialmente gestiti (più economici), così da poter decidere in autonomia il livello di controllo dell’istanza server acquistata. Facilità di configurazione e uso : la presenza di un installer rapido o di un contenitore Docker per N8N è un requisito che può fare la differenza tra i vari provider, così come la possibilità di scegliere le funzionalità da aggiungere alla configurazione di base.

: la presenza di un installer rapido o di un contenitore Docker per N8N è un requisito che può fare la differenza tra i vari provider, così come la possibilità di scegliere le funzionalità da aggiungere alla configurazione di base. Affidabilità e uptime : se indicato viene fornito l’uptime e l’uptime garantito, oltre a segnalare i sistemi di backup forniti.

: se indicato viene fornito l’uptime e l’uptime garantito, oltre a segnalare i sistemi di backup forniti. Supporto tecnico : anche la presenza di un’ottima assistenza via chat o via telefono può fare la differenza tra un provider economico e un provider ad alta efficienza.

: anche la presenza di un’ottima assistenza via chat o via telefono può fare la differenza tra un provider economico e un provider ad alta efficienza. Rapporto qualità/prezzo: per ogni provider è segnalato il miglior piano in rapporto alle risorse impegnate, al tipo di configurazione fornita e alla facilità con cui è possibile avviare una nuova istanza.

La lista dei pro e dei contro, presente alla fine di ogni prodotto, mette rapidamente in luce quali sono i vantaggi di ogni provider, oltre ai suoi inevitabili difetti.

Come Implementare N8N su un VPS

Per installare N8N su un server VPS è possibile seguire una procedura molto simile tra tutti i provider proposti. Alcuni semplificano l’installazione di N8N, mentre altri lasciano piena libertà all’utente di configurare ogni dettaglio. Riassumendo i passaggi sono:

acquisto server VPS : si procede con l’acquisto dell’istanza VPS da assegnare al progetto N8N.

: si procede con l’acquisto dell’istanza VPS da assegnare al progetto N8N. Installazione sistema operativo : dopo aver avviato l’istanza VPS è possibile aprire il pannello di controllo o la Dashboard del provider e la sezione Sistema operativo , scegliendo il sistema da installare e avviare. Per N8N è consigliabile Ubuntu , ma va bene qualsiasi distribuzione GNU/Linux.

: dopo aver avviato l’istanza VPS è possibile aprire il pannello di controllo o la Dashboard del provider e la sezione , scegliendo il sistema da installare e avviare. , ma va bene qualsiasi distribuzione GNU/Linux. Configurazione iniziale sistema operativo : in questa fase è necessario scegliere la password di root e configurare l’accesso alla macchina, così da poterla configurare successivamente per N8N accedendo direttamente al terminale di Ubuntu.

: in questa fase è necessario scegliere la password di root e configurare l’accesso alla macchina, così da poterla configurare successivamente per N8N accedendo direttamente al terminale di Ubuntu. Implementazione N8N: qui la procedura cambia in base al provider scelto. Alcuni offrono un’installazione rapida OS+N8N (come Hostinger), altri provider permettono di configurare Docker o Node.js per avviare N8N.

Qui in basso sono presenti i comandi da terminale necessari per avviare l’installazione di N8N con Node.js o con Docker (supponendo di utilizzare Ubuntu come sistema operativo).

Installazione su Node.js

Da un terminale lanciare i seguenti comandi:

url -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash –

sudo apt-get install -y nodejs

node -v

npm -v

npm install -g n8n

screen -S n8n

Se la sessione su schermo è già attiva basterà avviare n8n come comando. Dopo aver chiuso l’istanza è possibile riavviarla lanciando il comando:

screen -R n8n

L’indirizzo IP per accedere al server utilizza la porta 5678. L’utente può accedere al server N8N con il seguente indirizzo su qualsiasi browser:

http://server-ip:5678

Installazione su Docker

Da un terminale lanciare uno alla volta i seguenti comandi:

sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg –dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

echo “deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

docker –version

docker pull n8nio/n8n

docker run -d –name n8n -p 5678:5678 n8nio/n8n

Per impostazione predefinita i dati in un container Docker non sono persistenti. Per garantire che i flussi di lavoro e le impostazioni vengano salvati è necessario eseguire n8n con un volume montato usando i seguenti comandi:

docker stop n8n && docker rm n8n #stop and remove previous n8n container

docker run -d –name n8n -p 5678:5678 -v ~/.n8n:/home/node/.n8n n8nio/n8n

D’ora in avanti sarà possibile avviare il server e accedere a N8N utilizzando l’indirizzo IP del server e la porta predefinita di N8N (che di base è la 5678).

http://server-ip:5678

Se il container Docker non si avvia, il problema potrebbero essere i permessi di scrittura sul volume. Esegui i seguenti comandi:

sudo chown -R 1000:1000 ~/.n8n

sudo chmod -R 755 ~/.n8n

Quindi lancia l’istanza con il comando:

docker start n8n

Riepilogo

I flussi di lavoro N8N possono essere gestiti comodamente da un server VPS configurato secondo necessità, senza dover adoperare un self hosting difficile da gestire sul lungo periodo. Mantenendo tutto su un server remoto è possibile accedere ai flussi di lavoro da qualsiasi posizione, facilitando il compito sia per chi lavora in solitaria sia per chi lavora in gruppo.

Il vantaggio più evidente è la scalabilità: le risorse assegnate dal provider hosting possono essere cambiate in tempo reale, adattandosi alla dimensione e alla crescita dei flussi di lavoro. Se i workflow diventano troppi è possibile passare al piano VPS più performante in tempo reale, senza perdere nemmeno un secondo.

Scegliendo un ottimo provider come Hostinger è possibile beneficiare da subito dell’istallazione rapida di N8N, avviando subito la macchina virtuale e creando i primi flussi di lavoro entro 5 minuti dall’acquisto del piano.

Domande frequenti sui Migliori VPS Consigliati per N8N Quali risorse hardware servono per N8N su un server VPS? Le risorse hardware assegnate dipendono dal numero di workflow con cui si lavora, ma per iniziare è consigliabile acquistare un server VPS con almeno 2 vCPU, 4 GB di RAM (DDR4 o DDR5) e 80 GB di storage di tipo NVMe. Perché non usare un hosting condiviso per N8N? Un hosting condiviso offre risorse non adatte per il tipo di lavoro svolto con un’istanza N8N. Le risorse verrebbero saturate in poco tempo o risulterebbero troppo lente, causando blocchi imprevisti proprio mentre si implementano nuovi flussi di lavoro. Bisogna acquistare anche un dominio per usare N8N su un VPS? Il dominio è una spesa necessaria solo se si vuole implementare anche un sito web per accedere all’istanza N8N o se si vuole accedere senza usare sempre un indirizzo IP. La configurazione di un hosting VPS per N8N si può fare in autonomia? Un hosting VPS può essere configurato manualmente risparmiando sui costi di una soluzione hosting full managed (dove si paga anche il tecnico che crea e gestisce il server al posto nostro). Alcuni provider come Hostinger permettono di creare il server N8N in pochissimi passaggi, ma per configurare manualmente N8N sono richieste di solito conoscenze informatiche avanzate.