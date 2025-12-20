 Hostinger: la tua presenza online a soli 2,99€, perfetto per freelance
Scopri le offerte Hostinger: hosting web economico e potente con piani da soli 2,99€ al mese. Tutto ciò che ti serve per creare un sito web sicuro.
Informatica Cloud & Hosting
Vuoi portare la tua idea online in modo semplice, veloce e con costi contenuti? Ora è il momento perfetto per farlo! Con leofferte attuali di Hostinger, puoi ottenere piani di web hosting, WordPress hosting o cloud hosting con sconti significativi – fino a oltre il 70 % rispetto ai prezzi standard.

Hostinger: piani chiari, prezzi accessibili e strumenti per crescere

Oggi avere una presenza digitale è fondamentale per chiunque voglia farsi conoscere, vendere prodotti o servizi, o semplicemente condividere la propria passione con il mondo. Un sito web ben progettato raddoppia credibilità e visibilità, e con Hostinger puoi ottenere tutto questo a costi sorprendentemente bassi. Hostinger propone diverse soluzioni di hosting web ideali per chiunque voglia una presenza online solida senza spendere troppo. I piani includono Premium, Business e Cloud Startup, con prezzi a partire da circa 2,99 € al mese nei piani condivisi più popolari, andando fino a piani più potenti per chi gestisce siti più grandi o con alto traffico.

on ogni piano ottieni dominio gratuito per il primo anno, certificati SSL illimitati, backup automatici, caselle email professionali, e accesso all’AI Website Builder per creare e gestire il tuo sito in pochi clic. Questa combinazione di strumenti ti permette di creare un sito sicuro, veloce e ben ottimizzato anche se non sei un esperto tecnico. Hostinger combina performance affidabili, uptime elevato e supporto 24/7 con prezzi competitivi, così anche chi parte da zero può entrare online con un investimento minimo. È la scelta perfetta per freelance, piccole imprese e creativi che vogliono crescere senza farsi bloccare dai costi elevati di un hosting tradizionale. In pochi minuti puoi acquistare il piano, collegare il dominio e creare il tuo sito grazie al website builder intuitivo, all’installazione automatica di WordPress e alle guide passo passo in italiano.

