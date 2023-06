Hostinger, l’hosting web per tutti scontato del 75%

Il momento ideale per procurarsi un hosting web di alta qualità per la tua piccola e media impresa è arrivato e non devi mancarlo.

Ora hai la possibilità di risparmiare fino al 75% sul piano “Business Web Hosting” grazie alla promozione in corso di Hostinger.

Questo piano di abbonamento può fornirti tutti gli strumenti necessari per avviare e gestire il tuo sito web professionale con facilità e autonomia.

Piano Business hosting web di Hostinger: i dettagli

Hostinger fornisce un approccio innovativo all’hosting web, fungendo da base vitale per qualsiasi sito web.

Con pochi clic, puoi pubblicare la tua nuova pagina web e beneficiare di una moltitudine di strumenti utili per aumentare le prestazioni e salvaguardare tutti i tuoi dati.

Il pannello di controllo è progettato pensando alla facilità d’uso ed è alimentato dalla cache LiteSpeed, fornendo un livello senza precedenti di affidabilità, velocità e sicurezza, indipendentemente dalle dimensioni del progetto.

Inoltre, gli utenti di WordPress possono essere certi che il loro sito Web è sicuro grazie alla funzione di installazione con un clic per il CMS.

Il servizio principale di Hostinger è il piano di web hosting aziendale, che è stato adattato specificamente per le piccole e medie imprese.

Per un periodo di tempo limitato, ora puoi avere un abbonamento quadriennale a soli 3,99 euro al mese, che si traduce in uno sconto del 75% sul prezzo di listino. Come bonus aggiuntivo, avrai due mesi di servizio senza alcun costo.

Alcuni dei vantaggi inclusi nel pacchetto sono: 100 siti Web, 200 GB di spazio di archiviazione SSD, SSL gratuito infinito, un dominio gratuito, larghezza di banda infinita, un’installazione gestita di WordPress, uno strumento di gestione temporanea di WordPress, database infiniti, backup giornalieri, protezione Cloudflare e una miriade di altri benefici.

Se cerchi di garantire alla tua attività una presenza online di rilievo e fornire una soddisfazione ottimale agli utenti, Hostinger è un’opzione altamente raccomandata.

Attualmente è disponibile un’offerta promozionale che ti consente soluzioni di web hosting ad alta velocità, sicure ed efficienti a un prezzo incredibilmente conveniente. Non perdere questa opportunità per migliorare la tua presenza online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.