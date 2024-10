Hostinger offre fino al 75% di sconto sul piano hosting WordPress

Se sei il titolare di un blog, un sito di notizie o un e-commerce, e vorresti velocizzare il tuo progetto online per migliorarne non solo il posizionamento sulla SERP ma anche le conversioni, la soluzione migliore è quella di affidarsi a un piano hosting di comprovata qualità. Un piano hosting come quello proposto da Hostinger, piattaforma di riferimento per l’erogazione dei servizi di web hosting.

La soluzione di Hostinger include dominio e migrazione gratuiti, l’aiuto dell’intelligenza artificiale per pubblicare più velocemente, e un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Grazie all’ultima promo in corso, il piano hosting WordPress beneficia di uno sconto fino al 75%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese (più due mesi extra di servizio in regalo).

Hosting WordPress di Hostinger a partire da 2,99 euro al mese

Concentriamoci sull’offerta per il piano Premium, quello appunto che beneficia del maxi sconto del 75% ed è disponibile da 2,99 euro al mese. Ideale per i siti web personali, che sia un blog, un sito di notizie di nicchia o un piccolo e-commerce, include dominio e ed eventuale migrazione del sito gratis, backup settimanali dell’intero progetto, l’utilizzo di LiteSpeed Cache per migliorare la velocità del sito e il protocollo SSL gratuito illimitato (indispensabile per certificare la sicurezza di un sito web agli occhi sia di Google che dei potenziali clienti).

Inoltre, sono disponibili 100 GB di memoria SSD per salvare tutti i propri file, un traffico mensile di 25.000 visite, 100 siti web e fino a 100 indirizzi e-mail gratuiti.

Puoi beneficiare di uno sconto fino al 75%, e attivare così il piano hosting WordPress di Hostinger a 2,99 euro al mese, su questa pagina del sito ufficiale. L’offerta è valida sui piani di 48 mesi e prevede una garanzia Soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.