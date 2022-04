Hostinger: piano Hosting completo a soli 1,99 euro al mese

Quando si parla di servizi di Web Hosting, Hostinger si presenta sempre come una delle migliori piattaforme da considerare per rapporto qualità prezzo. Oggi infatti, grazie agli sconti fino al 75% su tutti i piani in catalogo, chiunque potrà iniziare a gestire il proprio sito Web in completa semplicità. In più, scegliendo il piano XXL, si otterrà immediatamente un dominio gratuito e un SSL a vita. Ma andiamo con ordine e vediamo nello specifico quali sono le opzioni disponibili.

I piani Hostinger a partire da soli 0,99 euro al mese grazie agli sconti del 75%

Nonostante il piano XXL di Hostinger risulti essere quello migliore per rapporto qualità prezzo, la versione Single Web Hosting potrà comunque contare su un prezzo ancora più basso. I piani a disposizione tra cui scegliere saranno sostanzialmente tre: Single Web, Premium Web e Business Web, tutti caratterizzati da sconti che vanno dal 70% al 75% di sconto sul primo anno di abbonamento.

Il piano base avrà quindi un costo di soli 0,99 euro al mese per il primo anno e includerà: un sito Web, 30GB di memoria SSD, sufficienti per garantire circa 10000 visite mensili, un account email, SSL gratuito, 100GB di traffico, accelerazione e gestione WordPress, 2 database e un accesso GIT come sistema di controllo.

L’offerta migliore sul Premium Web Hosting a 1,99 euro potrà invece contare su: 100 siti Web, 100GB di memoria SSD, sufficienti per garantire circa 25000 visite mensili, 100 email gratuite, dominio gratuito incluso, un SSL a zero spese, Google Ads Credit, larghezza della banda illimitata, accelerazione e gestione WordPress, database illimitati, un accesso GIT come sistema di controllo e uno SSH.

Infine, oltre ad un boost di tutte le caratteristiche sopra descritte, il piano Business offrirà backup giornalieri gratuiti e il Cloudflare CDN per velocizzare la consegna di una pagina a soli 2,99 euro al mese per il primo anno di utilizzo.

