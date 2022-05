Hostinger: piano Web Hosting da 1,99 euro al mese

Quali sono i requisiti per definire un hosting web come un ottimo servizio?

Le prestazioni sono senza ombra di dubbio un buon punto di partenza: d’altro canto un sito lento nei caricamenti difficilmente sarà apprezzato dai visitatori. Allo stesso tempo, anche la sicurezza risulta essere una priorità.

Hacker e vari malintenzionati infatti, prendono spesso di mira siti web per trarne vantaggio. Un buon hosting, in tal senso, offre una certa copertura da questi attacchi. La presenza di un’assistenza disponibile e preparata è un altro fattore decisivo in fase di scelta di un provider rispetto a un altro.

Infine, non vanno dimenticati i costi. Per ottenere un servizio all’altezza della situazione è necessario pagare cifre piuttosto elevate… ma è sempre vero?

Hostinger dimostra, grazie anche ai suoi sconti, che è possibile ottenere quanto appena detto a un costo tutto sommato piuttosto contenuto.

Premium Web Hosting: un servizio hosting di alto livello a un costo alquanto conveniente

Hostinger abbina tutte le suddette caratteristica a una flessibilità notevole. Di fatto, gli hosting offerti si adattano a pressoché qualunque sito, dal blog amatoriale siano all’e-commerce con migliaia e migliaia di visite giornaliere.

In tal senso, il piano Premium Web Hosting rappresenta un ottima soluzione per soluzioni intermedie. Si tratta di una sottoscrizione che consente di gestire fino a 100 siti web, senza limiti per quanto concerne database e larghezza di banda.

La soluzione proposta viene considerata ottimale per i siti con circa 25.000 visite mensili, ciò anche grazie ai 100 GB di memoria SSD per poter archiviare i dati relativi ai siti. A quanto detto sinora, vanno anche aggiunte email, SSL e un dominio gratuiti più crediti Google ADS in omaggio.

Le prestazioni elevate, abbinate ai backup con cadenza settimanale sono poi accompagnate dall’assistenza. Questa, oltre ad essere di altissimo livello, è disponibile 24 ore a settimana e 7 giorni su 7.

Va poi valutato anche il fattore costi. Grazie all’attuale sconto pari al 75% del prezzo di listino, il piano Web Hosting di Hostinger è disponibile per appena 1,99 euro al mese.

