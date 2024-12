Hostinger: risparmia fino al 75% con la combo hosting e website builder

Il successo di un sito web passa da diversi elementi. Dall’unicità del sito e dalla qualità dei suoi contenuti, ma anche e soprattutto dalla stabilità, velocità e sicurezza dell’hosting. È, infatti, molto di più dello spazio dove si trova fisicamente il proprio sito web, ma è lo strumento grazie al quale le persone possono accedere e navigare con un’esperienza positiva su quel sito. I piani Hostinger offrono sia lo spazio hosting che il website builder in promozione con il 75% di sconto.

Strumenti di intelligenza artificiale avanzati per la creazione di siti web

Website Builder Premium e Website Builder Business, questi i due piani di Hostinger per l’hosting e gli strumenti per la creazione di un sito web (e di un e-commerce). Entrambi i piani prevedono la possibilità di supportare fino a 100 siti, gli indirizzi email gratuiti, il dominio gratuito, l’accesso a 150 template, un editor drag and drop e la possibilità di intervenire in qualsiasi momento anche da mobile. Per entrambi i piani di Hostinger c’è l’assistenza clienti 24 ore su 24 7 giorni su 7 e la formula soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

La differenza principale tra i due piani sono gli strumenti AI presenti nel website builder. Nel piano Website Builder Premium c’è il website builder tramite il quale mettere online il sito in pochissimi minuti. L’intelligenza artificiale, infatti, guiderà l’intero processo. È sufficiente rispondere a tre domande e l’AI creerà il sito comprensivo di contenuti SEO-friendly, tema, immagini e testi unici.

Il piano Website Builder Business mette a disposizione un controllo più completo della creazione del sito web con il generatore di immagini, il generatore di blog, l’AI Writer, l’AI heatmap e gli strumenti SEO AI. In più ci sono le funzionalità legate all’e-commerce con più di 100 metodi di pagamento supportati e l’assenza dei costi sulle transazioni.

Il piano Hostinger Website Builder Premium è in promozione a 2,99€ al mese con un risparmio del 75%, mentre il Website Builder Business è in offerta a 3,99€ al mese con un risparmio del 73%.