Hostinger: sconti fino al 75% per web hosting

Gli utenti che cercano piani di hosting a basso prezzo non possono lasciarsi sfuggire l'attuale promozione di Hostinger. L'azienda lituana offre tre opzioni per principianti, professionisti e PMI a partire da 0,99 euro/mese (IVA esclusa). Il prezzo più conveniente si ottiene con l'abbonamento per due anni. In tutti i casi è possibile sfruttare la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Hostinger: sconti fino al 75%

I tre piani web hosting di Hostinger sono Single, Premium e Business. Come si deduce dal nome, Single permette di ospitare un sito web con un massimo di 10.000 visite mensili. Questo piano include 30 GB di spazio su SSD, 100 GB di traffico, un account email, due database, due sottodomini, un account FTP, gestione DNS e certificato SSL gratuito. Il dominio non è incluso e deve essere acquistato a parte.

Premium consente di ospitare fino a 100 siti web con un massimo di 25.000 visite mensili, sfruttando 100 GB di spazio, larghezza di banda illimitata, database illimitati, 100 sottodomini e un dominio gratuito per il primo anno. Business supporta fino a 100.000 visite mensili e offre 200 GB di storage. In questo caso i backup sono giornalieri (per gli altri due piani sono settimanali).

Come detto, il risparmio maggiore si ottiene sottoscrivendo l'abbonamento per tre anni. I prezzi (IVA esclusa) sono 0,99 euro/mese (Single), 1,99 euro/mese (Premium) e 2,99 euro/mese (Business). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute. La promozione scade tra sei giorni.