Hostinger: sconto 75% per Premium Web Hosting

Il 2022 per Hostinger inizia con un'interessante offerta sull'abbonamento al servizio di web hosting. Gli utenti possono sottoscrivere il piano Premium con uno sconto del 75% per quattro anni e ottenere numerosi vantaggi, tra cui il dominio gratuito. L'azienda lituana propone altri due piani a prezzo ridotto, quindi la scelta dipende dalle particolari esigenze.

Saldi 2022: 1,99 euro/mese per quattro anni

Hostinger propone tre piani di web hosting: Single, Premium e Business. Premium è quello con la migliore combinazione tra funzionalità e costo. Questo piano consente infatti di ospitare fino a 100 siti web con un massimo di circa 25.000 visite mensili. Lo spazio disponibile su SSD è 100 GB.

Come detto, l'abbonamento include un dominio gratuito (.it, .com, .eu e altri), quindi l'utente risparmia 8,99 euro per un anno. È possibile avere fino a 100 sottodomini e creare fino a 100 indirizzi email, mentre il numero di database, account FTP e cronjobs sono illimitati. Anche il certificato SSL è gratuito (valore di 11,95 euro), quindi viene garantita la sicurezza dei dati.

Il piano Premium consente inoltre l'installazione rapida di WordPress e offre accesso GIT, accesso SSH, gestione DNS, protezione contro gli attacchi DDoS e backup settimanali. Hostinger promette un uptime del 99,9% e l'assistenza tecnica 24/7/365. Chi necessita di maggiori prestazioni può sottoscrivere l'abbonamento al piano Business che include una CDN gratuita.

Il piano Premium è disponibile a 1,99 euro/mese per quattro anni (sconto del 75%). Il pagamento può essere effettuato con carte di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.