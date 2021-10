Hostinger: sconto fino al 75% con SSL e CDN gratis

Offerta imperdibile dell'azienda lituana per il suo servizio di web hosting. Fino al 31 ottobre è possibile sottoscrivere l'abbonamento per quattro anni a partire da 0,99 euro/mese. Hostinger propone tre piani che soddisfano ogni categoria di utenti, dal principiante alle PMI. Tra i vantaggi ci sono certificato SSL e CDN Cloudflare gratis.

Hostinger: quattro anni con sconto fino al 75%

I tre piani di Hostinger sono Single Web Hosting, Premium Web Hosting e Business Web Hosting. Il piano Single è indicato per un sito web e offre 30 GB di spazio su SSD, 100 GB di traffico, due sottodomini, due database, un account email, due account FTP, backup settimanali, gestione DNS, accesso GIT, certificato SSL gratuito e accelerazione per WordPress. Il dominio non è incluso.

Il piano Premium consente di ospitare fino a 100 siti web e offre 100 GB di spazio su SSD, traffico illimitato, dominio gratis, 100 sottodomini, database illimitati, 100 account email, account FTP illimitati, backup settimanali, gestione DNS, accesso GIT e SSH, certificato SSL gratuito e accelerazione per WordPress.

Infine, il piano Business (fino a 100 siti) offre 200 GB di spazio su SSD, traffico illimitato, dominio gratis, 100 sottodomini, database illimitati, 100 account email, account FTP illimitati, backup giornalieri, gestione DNS, accesso GIT e SSH, certificato SSL gratuito, accelerazione per WordPress e CDN Cloudflare gratis.

I prezzi per l'abbonamento valido quattro anni sono 0,99 euro/mese (Single), 1,99 euro/mese (Premium) e 2,99 euro/mese (Business). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.