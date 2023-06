Hostinger ti offre 200GB di spazio a soli 3,99 euro/mese

Hostinger offre attualmente sconti imbattibili da non perdere. Ancora una volta, la società ha ridotto il prezzo finale di due dei suoi piani di un incredibile 75%, che porta il costo 3,99 euro/mese.

Si tratta del pacchetto Business Web Hosting, che include 200 GB di spazio SSD e una miriade di altre funzionalità.

L’occasione perfetta per utilizzare una piattaforma altamente sicura e ottimizzata è fornita da più server situati in varie parti del mondo.

Questo piano è particolarmente adatto per gestire in modo efficiente siti Web con traffico mensile moderato o siti di e-commerce grazie agli strumenti gratuiti e preinclusi.

Sfrutta al massimo l’attuale promozione di Hostinger a 3,99 euro/mese

Il Business Web Hosting di Hostinger è un piano completo che soddisfa una vasta gamma di esigenze, comprese quelle leggermente più impegnative.

Con questo piano puoi gestire fino a 100 siti Web e ottieni larghezza di banda illimitata e 200 GB di spazio Web su memoria SSD, che garantisce una velocità di caricamento ottimale.

Il dominio fornito con il pacchetto è senza costi aggiuntivi, così come i backup giornalieri e il CDN.

Il CDN ha la capacità di memorizzare nella cache il contenuto su vari server in tutto il mondo, rendendo possibile fornire il contenuto del sito al visitatore dal server più vicino a loro, il che può portare a un miglioramento del tempo di caricamento del sito Web fino al 40%.

Con Hostinger non mancano sicuramente preziose funzionalità, come la posta elettronica gratuita, il WordPress gestito, l’accelerazione di WordPress, la cache per oggetti e uno strumento di staging.

Quest’ultimo consente agli utenti di creare un duplicato del proprio sito Web per testare nuove funzionalità.

I database forniti sono illimitati e c’è anche la possibilità di avere fino a cento sottodomini. Se attualmente possiedi un sito web e desideri trasferirlo, il processo di migrazione è completamente gratuito.

A tale scopo è incluso uno strumento e, in caso di problemi, è possibile richiedere assistenza per la procedura di trasferimento, che verrà completata in 24 ore. Clicca qui sotto e abbonati a soli 3,99 euro/mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.