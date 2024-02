Hostinger: tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo sito web a soli 2,99€

La creazione e la gestione di un sito web personale sono fasi importanti, quindi è importante scegliere un servizio di hosting adatto alle tue esigenze. Ti permette di avere il tuo spazio online, dove puoi pubblicare i tuoi contenuti e raggiungere il tuo pubblico.

Ci sono diversi servizi di hosting disponibili, ma uno dei migliori è sicuramente Hostinger, società leader nel settore che offre assistenza e qualità a prezzi imbattibili.

Il piano Premium di Hostinger: la soluzione ideale per il tuo sito web

Hostinger ha lanciato una promozione pazzesca: il piano Premium di hosting, che include tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo sito web, è scontato del 75% e costa solo 2,99€ al mese. Questo piano ti offre:

100 siti web da creare e gestire con facilità;

da creare e gestire con facilità; 100 GB di memoria SSD per archiviare i tuoi dati in modo veloce e sicuro;

per archiviare i tuoi dati in modo veloce e sicuro; backup settimanali per proteggere il tuo sito web da eventuali perdite di informazioni;

per proteggere il tuo sito web da eventuali perdite di informazioni; SSL gratuito illimitato per criptare i tuoi dati e quelli dei tuoi visitatori;

per criptare i tuoi dati e quelli dei tuoi visitatori; traffico illimitato per non avere limiti di banda e velocità;

per non avere limiti di banda e velocità; email gratuite per comunicare con i tuoi clienti o utenti.

Inoltre, le funzionalità premium per WordPress ti consentono di gestire l’hosting in modo semplice e intuitivo, accelerare il tuo sito web con LiteSpeed, aggiornare automaticamente WordPress per avere sempre la versione più recente e sicura.

Ci sono anche strumenti di e-commerce avanzati per creare e gestire il tuo negozio online, con: 0% di costi di transazione per non perdere soldi sulle tue vendite e oltre 20 metodi di pagamento per offrire ai tuoi clienti la massima flessibilità.

La protezione DDoS standard, il firewall delle applicazioni web e lo scanner malware difendono il tuo sito web da minacce e attacchi online. Per ogni evenienza, è disponibile l’assistenza clienti 24/7 per risolvere qualsiasi problema o dubbio.

Infine, hai a disposizione la garanzia di rimborso di 30 giorni per provare il servizio senza rischi. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: scegli Hostinger e ottieni tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo sito web a soli 2,99€ al mese!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.