Hostinger, ultime ore Black Friday: hosting a 1,99 Euro al mese!

La società lituana Hostinger torna all’attacco con un’offerta a tempo per il Black Friday anticipato per la sua piattaforma di web hosting. Solo per oggi, lunedì 22 novembre 2021, è possibile accedere al prezzo promozionale di 1,99 Euro al mese per hosting web con dominio gratuito. Attenzione, però, perché durerà pochissime ore!

Hostinger Black Friday: cosa offre e prezzi

I piani proposti da Hostinger sono diversi, ma solo uno consente di ottenere il prezzo migliore del suo catalogo per il web hosting. Si tratta di “Premium Web Hosting”, il piano perfetto per siti web personali. Esso include la possibilità di aprire 100 siti web con dominio gratuito, fino a 100 sottodomini, larghezza di banda illimitata, 100 GB su SSD e gestione massima approssimativa di 25.000 visite mensili. Saranno comprese poi e-mail gratuite, certificato SSL gratuito, accesso GIT, SSH e database illimitati. Il tutto potrà essere anche gestito con WordPress, che godrà di strumenti esclusivi per accelerare la creazione del sito (o dei siti) di interesse.

Ancora, i backup avverranno settimanalmente e i server saranno protetti anche da Cloudflare. Se avrete dubbi o problemi tecnici durante l’utilizzo del servizio, Hostinger offrirà supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l’anno!

Questo piano costa normalmente 7,99 Euro al mese ma, per il Black Friday, lo troverete a 1,99 Euro al mese. Si tratta di un taglio del 75%, eguagliato soltanto dal piano Single Web Hosting da 0,99 Euro al mese. Quest’ultimo, però, consente la creazione di un unico portale Web e l’accesso a molte meno funzionalità. Chi vorrà più spazio di archiviazione e un limite più elevato di visite mensili gestibili dovrà accedere al piano Business Web Hosting da 2,99 Euro al mese anziché 9,99 Euro al mese.

Segnaliamo, inoltre, che se invece vi serve un piano di hosting dedicato a siti WordPress potrete sempre trovarlo su Hostinger. I prezzi partono da 1,99 Euro al mese e arrivano a 9,99 Euro al mese.