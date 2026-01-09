 Hostinger: ultimi giorni per avere i piani hosting con l'80% di sconto
Manca poco e la super promozione di Hostinger terminerà, ma puoi ancora attivare i piani hosting con tool AI inclusi in sconto dell'80%.
L’offerta di inizio anno di Hostinger sta per concludersi ed è ancora una delle occasioni più interessanti per chi desidera avere un hosting moderno, ricco di strumenti avanzati. La promozione permette di accedere a un servizio completo, studiato ad hoc sia per la gestione di siti già online sia per crearne di nuovi.

La sua particolarità? Usufruisce di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che semplificano ogni fase del lavoro. Grazie agli sconti attivi, è possibile ottenere sconti fino all’80% e tre mesi extra inclusi, con tariffe che partono da 2,49 euro al mese. Ma vediamo dettagliatamente la proposta di Hostinger.

Un hosting intelligente e personalizzabile: scopri Hostinger

Hostinger mette a disposizione una piattaforma versatile, adatta alla gestione di più siti web e completa di dominio gratuito e caselle email per il primo anno. Tra i punti di forza spicca il website builder con AI, che consente di realizzare un sito da zero o di modificarne uno esistente in pochi passaggi, lasciando all’intelligenza artificiale il compito di creare layout, testi e struttura di base.

Le funzionalità variano in base al piano scelto. Il piano Premium è l’opzione ideale per iniziare, dal momento che offre un pacchetto già solido e ben bilanciato. Salendo al piano Business, si aggiungono strumenti più avanzati come i backup giornalieri e on demand, la creazione di e-commerce supportata dall’AI e l’Agente AI dedicato a WordPress.

Per progetti più complessi e ad alto traffico, Hostinger propone anche il piano Cloud Startup, pensato per chi ha esigenze elevate in termini di prestazioni.

Con la promozione attuale, l’hosting Hostinger è accessibile a prezzi fortemente ribassati scegliendo il piano a lungo termine, con tre mesi aggiuntivi gratis inclusi. Per approfittarne basta visitare il sito e completare l’attivazione prima della scadenza dell’offerta.

Pubblicato il 9 gen 2026

Edoardo D'amato
9 gen 2026
