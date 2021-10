Hostinger: web hosting a partire da 0,99 euro/mese

Hostinger offre uno dei servizi di web hosting migliori del mercato. Gli utenti possono sfruttare la promozione attuale per sottoscrivere l'abbonamento ai tre piani con prezzi a partire da 0,99 euro/mese. L'azienda lituana permette di installare facilmente WordPress, quindi il servizio è particolarmente indicato ai principianti e alle PMI con un budget limitato.

Hostinger: sconto fino al 75%

Single Web Hosting è il piano più economico offerto da Hostinger e indicato per la creazione di un sito web con un traffico approssimativo di circa 10.000 visite mensili (massimo 100 GB). L'utente può sfruttare 30 GB di spazio su SSD, due database, due sottodomini, un account email, un account FTP, l'accesso GIT e il backup settimanale. Non è incluso un dominio gratuito, ma c'è il certificato SSL di Let's Encrypt.

Dominio gratis per un anno e larghezza di banda illimitata per il piano Premium Web Hosting che supporta fino a 10 siti web con circa 25.000 visite mensili. Sono inoltre inclusi 100 GB di spazio, 100 account email, database illimitati, accesso SSH, 100 sottodomini, account FTP illimitati e crediti Google Ads. Infine, il piano Business Web Hosting, indicato per un massimo di 100 siti con circa 100.000 visite mensili, offre 200 GB di spazio, backup giornalieri e CDN gratis.

Il risparmio maggiore si ottiene sottoscrivendo l'abbonamento per 48 mesi. Questi sono i prezzi attuali (IVA esclusa):

Single Web Hosting: 0,99 euro (sconto 75%)

(sconto 75%) Premium Web Hosting: 1,99 euro (sconto 75%)

(sconto 75%) Business Web Hosting: 2,99 euro (sconto 70%)

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.