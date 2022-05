Hostinger: web hosting in offerta fino al 75% di sconto

Tornano gli sconti di Hostinger, una delle più conosciute aziende di web hosting. Grazie alla promozione in corso, gli utenti potranno risparmiare fino al 75% su tutti i piani presenti nel catalogo. Un’offerta da non perdere, considerando alcune delle funzionalità incluse: fra queste troviamo dominio e certificato SSL gratuiti.

Hostinger: cosa offrono i piani

Sono tre i piani messi a disposizione da Hostinger: Single Web Hosting, Premium Web Hosting e Business Web Hosting. Il primo è il più economico (0,99 euro / mese, in offerta al 75% di sconto) ma anche quello con meno funzionalità. È dedicato principalmente ai principianti che hanno intenzione di realizzare un solo sito web che non superi le 10 mila visite mensili. Include, inoltre, 30 GB di spazio su SSD. Non dispone di dominio gratuito e il traffico è limitato (100 GB), ma è presente certificato SSL gratis, gestione DNS, due sottodomini, due database, account e-mail, account FTP, protezione Cloudflare e backup settimanale.

Il secondo (1,99 euro/mese al 75% di sconto) è il piano Premium Web Hosting con 100 GB di spazio e in grado di ospitare 100 siti web dalle 25 mila visite mensili. Troviamo, poi, database, traffico e account FTP illimitati, oltre a 100 account e-mail, credito Google Ads e dominio gratuito per un intero anno. Infine c’è il piano Business Web Hosting da 2,99 euro/mese (70% di sconto): come si può intuire dal nome, è ottimizzato per le piccole e medie imprese. Supporta fino a 100 mila visite mensili, 200 GB di memoria SSD e – oltre alle funzionalità già presenti – troviamo backup giornalieri, CDN Cloudflare e funzionalità Staging per WordPress.

Grazie alla promozione tuttora in corso, tutti i piani sono in offerta: l’utente potrà sottoscrivere un abbonamento da 48 mesi risparmiando così fino al 75% di sconto. È possibile, inoltre, usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

