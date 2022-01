Hostinger: web hosting con sconti fino al 75%

Continuano le offerte di web hosting da parte delle aziende più note. Una delle migliori è senza dubbio quella di Hostinger. Fino al 10 gennaio è possibile sottoscrivere l'abbonamento a due dei tre piani, sfruttando uno sconto del 75%. Gli utenti possono scegliere l'opzione più adatta alle loro esigenze, usufruendo di un servizio clienti sempre pronto a risolvere eventuali problemi.

Hostinger web hosting: da 0,99 a 2,99 euro/mese

Hostinger offre tre piani di web hosting: Single è indicato per i principianti che devono gestire solo un sito, Premium è la scelta migliore per ospitare fino a 100 siti personali, mentre Business è l'ideale per ospitare fino a 100 siti aziendali. Ovviamente le differenze principali riguardano il numero di visite mensili previste (traffico) e pertanto le risorse hardware dedicate.

Il piano Single Web Hosting permette di ospitare un singolo sito con un massimo di circa 10.000 visite mensili e 100 GB di traffico. Lo spazio disponibile su SSD è 30 GB. Non è incluso un dominio gratuito, ma ci sono due sottodomini, due database, un account email, un account FTP, certificato SSL emesso da Let'S Encrypt, backup settimanale, protezione DNS di Cloudflare contro attacchi DDoS, gestione DNS e accesso GIT.

Il piano Premium Web Hosting offre traffico illimitato e circa 25.000 visite mensili, 100 GB di spazio su SSD, dominio gratis, 100 sottodomini, fino a 100 indirizzi email, database illimitati, account FTP illimitati, accesso SSH e crediti Google Ads. Il piano Business Web Hosting incrementa le visite mensili a circa 100.000 e lo spazio a 200 GB. Ci sono inoltre backup giornalieri e CDN gratis.

Grazie alla promozione attuale è possibile sottoscrivere l'abbonamento per due anni a 0,99 euro (Single), 1,99 euro (Premium) e 2,99 euro (Business), risparmiando fino al 75%. Il pagamento può essere effettuato con carte di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.