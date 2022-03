Hostinger: web hosting con sconti XXL

Dopo i saldi di un mese fa, Hostinger continua la promozione per i suoi tre piani di web hosting. Grazie agli sconti XXL, gli utenti possono sottoscrivere l’abbonamento per quattro anni a partire da 0,99 euro/mese. L’offerta è molto interessante, considerate le funzionalità incluse, tra cui dominio e certificato SSL gratuiti. Inoltre è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Super sconti per web hosting

Analogamente ad altre aziende, anche Hostinger differenzia l’offerta in base al numero di siti e quindi alle risorse hardware dedicate. Il piano Single Web Hosting è indicato per un singolo sito con circa 10.000 visite mensili e include 30 GB di spazio su SSD. Non c’è il dominio gratuito e il traffico è limitato a 100 GB. L’utente troverà però un certificato SSL gratuito (Let’s Encrypt), gestione DNS, due sottodomini, due database, un account email, un account FTP, protezione Cloudflare contro gli attacchi DDoS e backup settimanale.

Il piano Premium Web Hosting permette invece di ospitare 100 siti con circa 25.000 visite mensili in 100 GB di spazio. In questo caso sono illimitati database, traffico e account FTP. Altre caratteristiche sono: 100 account email, credito Google Ads e soprattutto dominio gratuito per un anno. Il piano Business Web Hosting (circa 100.000 visite mensili e 200 GB di spazio) aggiunge backup giornalieri, CDN Cloudflare e funzionalità Staging per WordPress.

Sfruttando la promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per quattro anni a 0,99 euro/mese (Single), 1,99 euro/mese (Premium) e 2,99 euro/mese (Business), ottenendo uno sconto fino al 75%. Il pagamento può essere effettuato con carte di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.