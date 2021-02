Hostinger, web hosting con sconto fino al 90%

Chi vuole aprire un sito personale o professionale ha l’imbarazzo della scelta, in quanto esistono numerosi provider che offrono servizi di qualità. Ma uno dei più economici è sicuramente Hostinger. L’azienda propone infatti piani di web hosting “quasi gratis”, considerato che il prezzo base è inferiore a 1 euro/mese. Gli sconti variano tra il 78% e il 90%.

Hostinger: web hosting a 0,80 euro/mese

L’attuale offerta di Hostinger comprende tre piani di web hosting condiviso: Single, Premium e Business. La principale differenza è rappresentata dal numero di siti ospitati e quindi dalle risorse dedicate. Il piano Single Web Hosting è rivolto ai principianti che vogliono aprire un solo sito con un massimo di 10.000 visite mensili. Lo spazio su SSD è 10 GB, mentre il limite di traffico è 100 GB.

Questo piano non include il dominio e la CDN, ma ci sono due database mySQL, certificato SSL, firewall DNS di Cloudflare, gestione DNS, due sottodomini, backup settimanali e accelerazione di WordPress. È garantito un uptime del 99,9% e un supporto clienti a qualsiasi ora del giorno.

Il piano Premium Web Hosting consente di ospitare 100 siti (fino a 25.000 visite al mese) in 20 GB di spazio con database illimitati. In questo caso non c’è nessun limite di traffico. La registrazione del dominio è gratuita e ci sono 100 sottodomini.

Il piano Business Web Hosting per le PMI (100.000 visite al mese) offre 100 GB di spazio, backup giornalieri e CDN gratuita. Per tutti è possibile usufruire del rimborso entro 30 giorni. Questi sono i prezzi:

Single Web Hosting : 7,99 0,80 euro/mese (sconto 90%)

: 0,80 euro/mese (sconto 90%) Premium Web Hosting : 11,95 2,15 euro/mese (sconto 82%)

: 2,15 euro/mese (sconto 82%) Business Web Hosting: 15,95 3,45 euro/mese (sconto 78%)

Il pagamento può essere effettuato con le principali carte di credito, PayPal e varie criptovalute.