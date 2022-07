Hotel e case vacanze: attenzione al Wi-Fi gratuito

Tra i servizi più apprezzati offerti da hotel e case vacanze, vi è senza ombra di dubbio il Wi-Fi gratuito.

L’accesso alla rete infatti, permette di poter fruire al meglio in ferie dell’eventuale laptop e, soprattutto, del proprio smartphone. Nonostante ciò, vanno comunque tutti i rischi collegati a questo tipo di connessione.

Così come avviene per gli ipermercati e gli aeroporti, le reti Wi-Fi di questo tipo sono potenzialmente facile preda di hacker e pirati informatici. Le tante persone che si collegano a tale linea e, con molta probabilità, la scarsa attenzione dei proprietari della struttura in ottica sicurezza, possono rendere questo conteso una vera e propria trappola.

Di fatto, a meno di non prendere le adeguate precauzioni, è consigliabile evitare qualunque tipo di transazione economica attraverso tali linee. Per eliminare qualunque problema di questo tipo però, basta adottare una VPN di alto livello.

Rendi le reti Wi-Fi di hotel e case vacanze sicure con una VPN

Quando si parla di VPN, i provider sul mercato sono davvero molti ma pochi possono vantare il successo di NordVPN. Stiamo parlando di uno dei servizi più importanti in questo ambito, forte di una grande esperienza alle spalle e di pregi che hanno reso questa azienda leader del settore.

Stiamo parlando di un’infrastruttura costituita da 5400 server sparsi in 58 paesi, capace di garantire performance elevatissime e un alto livello di sicurezza. La possibilità di utilizzare un singolo abbonamento con 6 dispositivi diversi è un altro vantaggio. Ciò permette la protezione di un intero nucleo familiare e dei relativi dispositivi.

L’integrazione con la classica VPN di un sistema di tracker e ad-blocker, rappresenta un plus che rende ancora più solida e sicura la navigazione sul Web.

A rendere ancora più interessante NordVPN poi, vi è l’attuale promozione: grazie allo sconto del 52% per la sottoscrizione biennale infatti, è possibile ottenere il piano base del servizio spendendo solo 3,49 euro al mese.

