Hotmail Backup Tool: sconto del 10% con coupon

Come effettuare un backup della posta elettronica da un account Hotmail? Esiste un ottimo programmino chiamato “Hotmail Backup Tool”, sviluppato da SysTools, in grado di archiviare le e-mail nei formati PST/MBOX/EML/PDF/MSG su un sistema operativo Windows o macOS. Oltre ai messaggi è possibile effettuare un backup locale degli allegati, contatti e calendari. I provider supportati, oltre a Hotmail, sono Oulook, Live e MSN. Per ottenere uno sconto del 10% sull’acquisto del tool, inserisci in fase di acquisto lo speciale coupon “UPDATE10OFF”.

Scopriamo dunque le funzionalità principali del software.

Backup dei dati di Hotmail – Il software esegue una copia di tutte le e-mail direttamente sul disco rigido o in qualsiasi unità USB collegata. Anche gli allegati verranno regolarmente esportati.

– Il software esegue una copia di tutte le e-mail direttamente sul disco rigido o in qualsiasi unità USB collegata. Anche gli allegati verranno regolarmente esportati. Download in più formati – Lo strumento sviluppato da SysTools offre la possibilità di scegliere fra vari formati di file. Quelli supportati sono PST, MBOX, EML, PDF e MSG.

– Lo strumento sviluppato da SysTools offre la possibilità di scegliere fra vari formati di file. Quelli supportati sono PST, MBOX, EML, PDF e MSG. Gestione avanzamento download live – L’utente potrà mettere in pausa e riprendere il download in qualsiasi momento tramite un apposito pulsante.

– L’utente potrà mettere in pausa e riprendere il download in qualsiasi momento tramite un apposito pulsante. Filtro e-mail con funzione intervallo di date – Il programma può esportare le e-mail selettivamente, selezionando ad esempio un certo intervallo di date.

– Il programma può esportare le e-mail selettivamente, selezionando ad esempio un certo intervallo di date. Mantieni il layout – Il backup mantiene la struttura dell’intestazione della posta elettronica, senza modificare nulla. Compresi i dettagli come cc e ccn.

– Il backup mantiene la struttura dell’intestazione della posta elettronica, senza modificare nulla. Compresi i dettagli come cc e ccn. Opzione di backup incrementale – L’applicazione ha la capacità di scaricare e-mail di Hotmail man mano che nuovi messaggi arrivano nella casella di posta.

Hotmail Backup Tool si propone così come un software completo e versatile per chi ha’lìesigenza di archiviare da remoto i propri messaggi. Per ottenere lo sconto del 10% è necessario inserire in fase di acquisto il coupon “UPDATE10OFF”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.